Dólar hoy: Opera estable a $37,90

El dólar cotiza a $37,90.

Después de que se conociera la votación en la Cámara de Diputados y se diera media sanción al proyecto de Presupuesto 2019, el dólar abre el día de forma estable. De acuerdo con el Banco Nación, suele tener la cotización más baja del mercado, la divisa estadounidense cotiza a $ 37,90 para la venta y a $ 36,10 para la compra.

Por su parte, en su versión mayorista cotiza a $ 36,90 para la venta y a $ 36,70 para la compra. De esta manera, el billete verde opera con una leve baja del 0,30% con respecto al cierre de ayer.

Por otro lado, ayer, el Banco Central subastó $ 159.136 millones en Leliq a siete días, contra un vencimiento de $ 185.053 millones. En consecuencia, se volcaron al mercado $ 28.110 millones, destinados en gran parte a la compra de la divisa.

Además, el Ministerio de Hacienda colocó letras del Tesoro (Letes) por u$s 815 millones a un precio de corte de u$s 973,31. Según fuentes oficiales, esto representó un rendimiento anual del 5,5% y una renovación superior al 90%. Asimismo, por medio de un comunicado, Hacienda informó que para las Letes a 182 días se recibieron 7.601 órdenes de compra por u$s 834 millones.

En cuanto a las reservas del Banco Central, cayeron u$s 82 millones hasta los u$s 48.482 millones.