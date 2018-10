El dólar cae a los $ 37

El dólar cae 60 centavos.

El dólar registra una importante caída de 60 centavos. De acuerdo con el Banco Nación, suele tener la cotización más baja del mercado, la divisa estadounidense cotiza a $ 37 para la venta y a $ 35,20 para la compra.

Por su parte, en su versión mayorista cotiza a $ 36,05 para la venta y a $ 35,85 para la compra. De esta manera, el billete verde opera con una significativa baja de 1,80 % con respecto al cierre de ayer.

La caída del dólar responde al ingreso de dólares para comprar las Lecap en pesos del Gobierno que rinden más de 3% mensual, la llegada del primer desembolso del FMI tras el acuerdo aprobado el viernes pasado y la sequía de pesos que genera la licitación diaria de Leliq.

Por otro lado, en la habitual subasta de Leliq, el Banco Central adjudicó ayer $ 109.441 millones, sobre un total de vencimientos de $ 110.929 millones, con una tasa del 70,048%, menor a la registrada el lunes (70,626%). De esta manera, se llegó a la tercera baja consecutiva en los rendimientos de referencia.

Gracias al desembolso de de u$s 5.631 millones correspondientes al acuerdo Stand By con el Fondo Monetario Internacional, las reservas del Banco Central aumentaron ayer u$s 6.175 millones hasta los u$s 54.042 millones.