Mañana habrá paro bancario

La Asociación Bancaria anunció para mañana un paro de 24 horas. La medida comenzará a partir de la 0 hora del viernes y afectará aquellos bancos que “no actualizaron el salario a partir del 1° de octubre”.

En su comunicado, la entidad gremial sostiene: “no hay excusas para los bancos que no han actualizado, como se establece coherentemente con el acuerdo paritario de abril, el salario a partir del 1° de octubre.” Si bien no se mencionan los bancos que se plegarán a la medida de fuerza, se especula que en los bancos Central (BCRA), Nación, Provincia de Buenos Aires, Provincia de Córdoba y Banco Ciudad no habrá atención al público.

Asimismo, en el aviso, el sindicato informa que dio todos los pasos necesarios para evitar el paro. “Una amplia mayoría de las entidades y cámaras empresarias está respetando lo acordado. Incluso entidades de la cámara ABAPPRA que junto al Banco Central no lo han hecho”, agrega.

El reclamo de la Asociación Bancaria sería el pago del 12 % adicional que debería sumarse al 28 % acordado en el marco del acuerdo paritario de este año. Según parece, en la última negociación salarial, los representantes de Abappra habrían ofrecido solo 5 %.

En abril de este año, el gremio que conduce Sergio Palazzo firmó una paritaria del 15 % más un reconocimiento por la pérdida del poder adquisitivo por la inflación de 2017, del 4,2 %. Además, en agosto, logró activar la cláusula de revisión salarial y firmó un aumento adicional del 8 %, en dos cuotas de 4, a abonarse con los salarios de ese mes y de septiembre. Con ese incremento adicional, la paritaria del sector trepó al 32% anual.