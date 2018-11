Bancos: por qué cierran en todo el país

El próximo viernes no habrá bancos en todo el país.

Por disposición del Banco Central, a través de la firma del decreto N° 967/18, este viernes 30 de noviembre no habrá atención al cliente en ningún banco del país. Según un vocero del sector, la decisión de extender la medida a todo el territorio argentino se debe a que, al estar cerradas, las casas matrices no pueden autorizar el traspaso de dinero de un banco a otro. En otras palabras, no se puede hacer clearing bancario.

Cabe señalar que como en cualquier otro feriado o fin de semana, sí se podrá operar a través de canales electrónicos, home banking y aplicaciones móviles. Del mismo modo, y atento a las medidas de seguridad, zonas de exclusión y las restricciones programadas en el servicio de transporte a partir de las 15 horas de mañana, la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) recomendó que quienes necesiten realizar operaciones ese día en sucursales comprendidas en la zona de exclusión las efectúen en la medida de lo posible hoy o por medio de canales electrónicos.

En caso de necesitar retirar efectivo, es importante recordar que existen numerosos canales alternativos, como supermercados, cadenas de cobro y pago, estaciones de servicio y farmacias, entre otros comercios. Otra posibilidad, puede ser el uso de la tarjeta de débito como medio de pago.