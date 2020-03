El cigarrillo electrónico es negocio aún sin autorización

Por Claudio Celano Gómez / Todavía no tiene el visto bueno de la ANMAT, pero en 2019 se vendieron cigarrillos electrónicos por u$s 30 millones en el país.

En la Argentina, el uso de los cigarrillos electrónicos aumentó un 40% en los últimos años.

El negocio del cigarrillo electrónico sigue buscando su espacio en el mundo y en la Argentina. Mientras que la comunidad científica y médica comparte los daños que genera el consumo del cigarrillo tradicional, todavía no hay un consenso respecto de lo que sucede con los electrónicos.

En la Argentina, además, todavía no hay un marco regulatorio que permita la venta de estos dispositivos. De hecho, Philip Morris y British American Tobaco, que manejan el mercado tanto de cigarrillos tradicionales como electrónicos en el país y en el mundo, están a la espera de que avance esta regulación para comenzar a comercializar estos productos. Hoy, si bien no están permitidos, se pueden comprar fácilmente y sin ningún problema por Mercado Libre y otros marketplace. Según estimaciones de consultoras privadas, a pesar de la prohibición de la ANMAT, se han vendido cigarrillos electrónicos por más de u$s 30 millones el año pasado, lo que viene representando un aumento del casi 40% en los últimos años.

De hecho, la utilización de estos dispositivos está en ascenso. La quinta y última edición de la Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes (EMTJ) incluyó por primera vez la evaluación del consumo de los cigarrillos electrónicos. Según esta investigación, más del 7% de los estudiantes secundarios de entre 13 y 15 años utilizan actualmente cigarrillos electrónicos, mientras que casi un 15% los ha probado alguna vez.

Disputa. En este contexto, es la comunidad médica la que también está buscando un consenso respecto de los daños que producirían estos dispositivos. Pero el camino no parece sencillo. El pasado 18 de febrero, la Asociación Americana del Corazón tuvo que retractarse de una publicación que habían realizado a partir de un estudio que vinculaba el uso de cigarrillos electrónicos con el riesgo de infarto. Dicho estudio, que había sido publicado originalmente el 5 de junio de 2019 y que fue realizado por los científicos Stanton Glantz y Dharma Bhatta, de la Universidad de California, concluía que el uso de cigarrillos convencionales tanto de cigarrillos electrónicos suponía un riesgo similar, mientras que hacer ambas cosas al mismo tiempo era una opción aún más peligrosa que podía aumentar la probabilidad de sufrir un ataque de corazón.

Luego de varios meses y de investigaciones científicas que demostraron que muchos de los vapers analizados para ese estudio también eran fumadores actuales o anteriores y por ello, existía la posibilidad de que el consumo de cigarrillos tradicionales fuera lo que los hacía más propensos a sufrir ataques cardíacos, la Asociación Americana del Corazón se retractó y declaró que “el estudio pudo haberse basado en datos engañosos” y concluyó que “éste no tenía en cuenta cierta información de una encuesta de evaluación de la población sobre el tabaco y la salud, muy relevante para la investigación”.

Mientras tanto, en nuestro país, la regulación todavía no existe y hay poca información respecto de los tres tipos de dispositivos que existen, los cuales son muy diferentes. Por un lado están los cigarrillos electrónicos, que son dispositivos que funcionan con batería, no contienen tabaco y vaporizan una solución líquida (e-líquido o e-jugo) con diferentes cantidades de nicotina y/o sabores. Por otro lado están los vaporizadores, un tipo de cigarrillo electrónico que puede o no contener nicotina líquida, además de otras sustancias como aceites de marihuana o saborizantes. Y por último, los productos de tabaco calentado, que contienen tabaco natural y nicotina y producen vapor en lugar de humo.