Fijate si podés ir al banco desde el 13 de abril

Los jubilados entre el 13 y 17 de abril pueden ir a cobrar a los bancos según el cronograma de la Anses.

El Banco Central informó las condiciones que tienen que cumplir los clientes para poder ir (o no) a las sucursales de las entidades bancarias que abrirán al público en general entre el 13 y 17 de abril.

La asistencia del público tiene algunas limitaciones y restricciones. Para poder ir a la sucursal del banco hay que pedir turno previamente por los sitios web o por otros canales para realizar operaciones que no sean por ventanillas, tanto para personas humanas como jurídicas. Es decir, los clientes no jubilados ni pensionados pueden hacer trámites con oficiales de cuenta e incluso acceder a su caja de seguridad, pero no hacer opoeraciones por la ventanilla de los cajeros.

La atención por ventanilla será exclusivamente para el pago de haberes de jubilados y pensionados. Estos clientes no tienen que sacar turno pero sí tienen que respetar el calendario de pagos de la Anses.

Los horarios de atención se amplía dos horas posteriores al cierre habitual en todo el país (hay provincias en las que los bancos abren en horarios distintos). En la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires abrirán a las 10 y cerrarán a las 17.

El turno para los clientes que no son jubilados será otorgado por el banco por el último número del DNI en las personas físicas y por el dígito verificador del CUIT en las personas jurídicas. Solo se puede ir a la sucursal con este turno, y no hay que olvidarse el documento el dígito verificador la persona que represente a la empresa u organización.

El calendario es el siguiente:

El lunes 13, los terminados en 0 y 1

El martes 14, los terminados en 2 y 3

El miércoles 15, los terminados en 4 y 5

El jueves 16, los terminados en 6 y 7

El viernes 17, los terminados en 8 y 9.

El BCRA aclaró que «el comprobante del turno gestionado previamente servirá como permiso de circulación y se te solicitará para ingresar al banco».

En su comunicado, la entidad monetaria explica que se puede abrir una cuenta bancaria ya que los oficiales de cuenta pueden atender este trámite. También se puede gestionar un préstamo, presentar documentación, acceder a la caja de seguridad, hacer gestiones vinculadas a las propias cuentas, tanto las personas humanas como las jurídicas. Siempre con turno, no hay que olvidar esto.

Los cajeros automáticos funcionan de manera habitual: se puede retirar dinero en cualquier entidad (aunque no sea la propia) y no se cobra comisión por lo menos hasta el 30 de junio. También se puede obtener efectivo en comercios o punto de extracción adheridos.

El máximo de extracción que se puede hacer de un cjaero automático por día se subió a $ 15.000.

El BCRA aclaró que las casas de cambio están cerradas para la atención al público de manera presencial. Sólo se podrá operar con ellas de forma remota.