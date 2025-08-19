Stanley continúa su expansión en Argentina con Messi como símbolo

Stanley ratificó su plan de expansión en el país con la apertura de una nueva tienda en la Ciudad de Buenos Aires. El lugar elegido fue el Alto Palermo Shopping y cuenta con la particularidad de que incluye la nueva colección Messi Striker Blue x Stanley 1913.

La nueva tienda, ubicada en el segundo piso del shopping, cuenta con un portafolio de más de 200 productos Stanley, incluyendo la nueva colección de Messi junto a la compañía.

Facundo Mendizabal, el nuevo dueño del mate argentino

“Alto Palermo es uno de los centros comerciales más emblemáticos y concurridos de Buenos Aires. Queríamos estar presentes con una propuesta innovadora, que no solo exhibiera todos nuestros productos, sino que también ofreciera una experiencia completa. Esta apertura forma parte de nuestra estrategia de seguir cerca de nuestros clientes anticipando las principales tendencias del mercado”, afirmó Facundo Mendizabal, presidente de Grupo Mendizabal y representante de la marca en el país hace más de 12 años.

Actualmente, Stanley ya cuenta con tiendas oficiales en Paseo Alcorta y Distrito Arcos, además de locales en Unicenter Shopping, Nordelta (Provincia de Buenos Aires), Córdoba Shopping y Alto Comahue (Neuquén).

Grupo Mendizabal comenzó a representar la marca en 2013. En aquel momento comercializaba únicamente el icónico termo verde en tres tamaños diferentes. Hoy ofrece más de 200 productos diferentes en Argentina, y gestiona para la marca la distribución en Centroamérica.