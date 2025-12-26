La 5 tendencias tecnológicas que marcarán el 2026

Luego de un año en el que la inteligencia artificial (IA) y la ciberseguridad dominaron la agenda tecnológica, el 2026 se perfila como un punto de consolidación. Leonardo Covalschi, CEO de TIVIT Latam, anticipó que el próximo año estará marcado por la IA agente, la nube soberana, la automatización inteligente, la sostenibilidad digital y una ciberseguridad integrada desde el diseño.

“El 2026 marcará un cambio de enfoque, las empresas dejarán de centrarse en implementar tecnología por tendencia y comenzarán a hacerlo con un propósito estratégico y medible”, explica el CEO de TIVIT. “La innovación se vuelve sostenible cuando aporta valor, cumple con la regulación y respeta los límites éticos del dato y la automatización”.

Los aprendizajes del 2025 que guiarán el 2026

Antes de mirar hacia adelante, el especialista de TIVIT Latam señaló que el año que termina deja aprendizajes clave para el nuevo ciclo tecnológico. En primer lugar, la gobernanza debe prevalecer sobre la velocidad, ya que innovar sin control puede generar más riesgos que beneficios. Asimismo, la resiliencia digital se consolida como estándar, pues la continuidad operativa es hoy el principal indicador de madurez tecnológica.

Finalmente, la sostenibilidad se convierte en principio estratégico, al ser determinante para reducir el impacto ambiental del entorno digital y acceder a nuevos mercados y alianzas. “El futuro de la tecnología no se mide solo en avances, sino en la confianza que inspira. 2026 será el año en que la innovación se combine con responsabilidad”, concluye.

En ese sentido, Leonardo Covalschi destacó 5 tendencias tecnológicas que marcarán la pauta empresarial en 2026:

1. La era de la IA agente: autonomía con control

Tras la expansión de la IA generativa, surge la IA agente (agentic AI), capaz de actuar de forma autónoma, aprender del entorno y colaborar con humanos en tareas complejas. Este avance abre oportunidades en productividad, servicio al cliente y toma de decisiones, pero también demanda marcos sólidos de supervisión humana y transparencia.

Según el informe de Deloitte “Tres avances clave de la IA que darán forma al 2026: IA Agente, IA Física y IA Soberana”, los modelos especializados y regionalizados ganarán protagonismo, impulsando la soberanía tecnológica y el desarrollo de inteligencia artificial bajo control local.

2. La nube soberana y el control de los datos

Con el avance de las regulaciones de protección de datos en América Latina, las organizaciones priorizarán la nube soberana, un modelo que asegura que la información se almacene y procese dentro de jurisdicciones específicas. Este enfoque permitirá cumplir con normativas locales, fortalecer la confianza del cliente y reducir la exposición a riesgos internacionales.

3. Automatización inteligente y humanos aumentados

La automatización dejará de enfocarse únicamente en eficiencia para convertirse en un eje de toma de decisiones adaptativa. Integrada con IA contextual, facilitará la detección de patrones, optimización de procesos y reducción de errores operativos.

“En 2026 veremos empresas donde la automatización no reemplaza, sino potencia la capacidad humana para analizar y decidir con mayor precisión”, indica Covalschi.

4. Tecnología sostenible y eficiencia energética

La sostenibilidad tecnológica se consolidará como un factor competitivo. Los centros de datos de bajo consumo, los algoritmos optimizados y la gestión circular del hardware serán prioridad. Las organizaciones que reduzcan su huella digital no solo mejorarán su reputación, sino también su eficiencia y costos operativos.

5. Ciberseguridad integrada y resiliencia digital

El nuevo entorno tecnológico demandará seguridad integrada desde la arquitectura. Los modelos de Zero Trust adaptativo, la detección predictiva y la automatización de respuestas serán esenciales frente a amenazas impulsadas también por IA.

“La seguridad dejará de ser una capa final para convertirse en el cimiento de la innovación. Solo las empresas que integren protección, cumplimiento y cultura digital estarán preparadas para el futuro”, agregó el experto.

