Dólar hoy: abre el viernes de manera estable

El dólar cotiza estable.

Después de haber perforado el piso de no intervención el dólar opera estable. De acuerdo con el Banco Nación, suele tener la cotización más baja del mercado, la divisa estadounidense cotiza a $ 38 para la venta y a $ 36,20 para la compra.

Cabe destacar que, ayer por primera vez, el BCRA tuvo que salir a comprar dólares. Luego de que la moneda norteamericana cayera por debajo del piso de no intervención, el ente monetario compró u$s 20 millones en una subasta. Sin embargo, la medida no tuvo el efecto esperado y el billete verde continuó bajando.

En cuanto a las otras monedas de la región: el dólar cotiza a pesos uruguayos $ 32.07 para la compra y a $ 33,53 para la venta. En tanto, en Chile, la divisa estadounidense opera a 675 pesos chilenos para la compra y $ 688 para la venta. Mientras tanto, en Brasil, la moneda estadounidense opera a 3,71 reales para la compra y a 3,79 reales para la venta.

El jueves, el BCRA licitó Leliq a 7 días de plazo por $ 151.332 millones, con una tasa promedio del 58,45 %, el miércoles, había cerrado en 58,78 %. El rendimiento máximo adjudicado fue del 58,74 % y la mínima, en los 57,75 %.

Por último, ayer, las reservas del Banco Central crecieron u$s 96 millones a u$s 66.041 millones.