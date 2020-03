Hay negocios que todavía aceptan los billetes de $ 5

Si bien ya no sirven para las trasacciones, hay comercios que todavía aceptan el billete de $ 5. El caso de una cadena de comidas rápidas que está en todo el país.

Las monedas de cinco pesos, lanzadas en 2017, reemplazarán al billete de esa denominación.

El último plazo, luego de haberlo postergado un mes, ya pasó y ya desde hoy los billetes de cinco pesos no sirven para usarlos en las transacciones comerciales, aunque pueden ser cambiados hasta el 31 de marzo en los bancos y entidades financieras. Sin embargo, ante la falta de monedas, en especial de esa denominación, no todo es tan estricto: hay negocios que todavía los aceptan.

McDonald´s informó que desde hoy y hasta el 24 de marzo se podrán usar estos billetes para la compra de sus productos en todos los locales del país. La firma, que llama a esta acción «chocando los cinco», aclaró en un comunicado que, si bien acepta estos billetes, no los dará como vuelto.

Pero donde más se da que los comerciantes acepten todavía los billetes con la imagen de José de San Martín es en el interior del país. Tanto allí como en Capital Federal, el problema principal es la falta de monedas de $ 1, $ 2 y $ 5.

En San Luis, por ejemplo, algunos supermercados decidieron aceptar todavía estos billetes ya que «la gente no quiere redondear ni acepta los caramelos de vuelto, quiere el dinero, y ese reclamo es justo. Pero no hay monedas de cinco pesos. Por eso tratamos de aceptar los billetes, y les explicamos que no podíamos darlos de vuelto nuevamente. Igualmente la gente pedía que se le dé la moneda. Decidimos entregar monedas de $1 o de $2 en la medida de la disponibilidad», indicó un supermercadista al diario La República.

En otras localidades, los comerciantes más predispuestos a aceptar como medio de pago los billetes de cinco pesos son los de proximidad, en especial los almacenes de barrio.

Otra manera que encontraron los comercios para sobrellevar la escasez de monedas de cinco pesos es con bonos propios: les dan a sus clientes un papel por el valor del billete para que puedan usarlo en otra compra. Claro que es como un revival de las cuasimonedas que llegaron a emitir varias provincias en la crisis de 2001/2002, pero más rudimentarias.

Se calcula que hasta el 29 de febrero, los argentinos tenían 450 millones de billetes de 5 pesos.