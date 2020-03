EE.UU aprobó un paquete fiscal por u$s 2 billones

El presidente Donald Trump impulsó estas medidas que aprobó en Congreso de su país.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos, de mayoría demócrata, aprobó un paquete de ayuda económica para el país por u$s 2 billones, que había sido pedido por el presidente Donald Trump y que ya había tenido la aprobación por el Senado, por la crisis provocada por el Coronavirus.

EE.UU ya tiene más infectados que China, con 94.000 positivos y 1.438 muertes, según datos oficiales informados hoy viernes.

Este paquete, que es el más grande en la historia de ese país ya que en la crisis de 2009 fue de u$s 700.000 millones, será distribuido de la siguiente manera: u$s 250.000 millones serán repartidos entre personas que tengan ingresos menores a u$s 75.000 al año, quienes recibifrfán un cheque por u$s 1.200 cada una. También recibirán un extra de u$s 500 por cada hijo menor de 17 años que tengan estos beneficiarios.

Unos u$s 350.000 millones se entregarán como préstamos para pequeñas empresas y u$s 250.000 irán para ampliar el seguro de desempleo. Otros u$s 500.000 millones se destinarán para créditos para los rubros más afectados por la epidemia de Coronavirus, como por ejemplo, las aerolíneas.

Otros u$s 150.000 millones irán para que la gestión de los gobiernos locales y estatales y u$s 130.000 millones para reforzar los sistemas de salud en las localidades más afectadas, como el estado de Nueva York que tiene colapsado su sistema sanitario.

Se estima que el presidente Trump, quien fue quien las impulsó, promulgará rápidamente estas medidas que tuvieron un trámite bastante complicado para su aprobación en ambas cámaras. En el Senado hubo largas y tensas negociaciones hasta que lograron ser aprobadas. En la Cámara de Representantes, quien quiso complicar la aprobación fue llamativamente el republicano Thomas Massie, que quería que los votos fueran contabilizados lo que implicaba una mayor cantidad de congresistas presentes. Finalmente se logró la aprobación a «viva voz» con lo que se evitó complicar el trámite. Trump se propone expulsar del partido a Massie por esta actitud del congresista.

Por exigencia de la oposición, este paquete fiscal no será controlado por el Poder Ejecutivo, como pretendía Trump, sino por un revisor independiente que pronto será designado.

Además, otras condiciones que impusieron los demócratas son: límites a los salarios de los ejecutivos de las empresas que reciban ayuda y la prohibición de usar estos fondos para recomprar acciones por parte de las compañías beneficiadas con estos fondos, como ocurrió en el rescate de las empresas en 2009.