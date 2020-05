Hubo problemas para cobrar el IFE hoy por la red Banelco

Ver Galería En Twitter, muchos beneficiarios del IFE que eligieron la red Banelco para cobrar, se quejaron por distintas fallas.

Hoy se comenzó a pagar los $ 10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para quienes lograron ser incluidos por la Anses para recibir este beneficio y que tienen su DNI que termina en 0. Sin embargo, en las redes sociales muchos de los beneficiaron que debían cobrar hoy tuvieron problemas con uno de los medios de pago que eligieron: la Red Banelco.

La mayoría de las quejas se centraron en las dificultades que tuvieron para obtener en la página de la Anses el código de seis dígitos para poder retirar el dinero por cajero automático.

El Twitter, la mayoría de los quejas eran porque no se podía acceder a la página de la Anses porque estaba saturada, porque el código no era aceptado por los cajeros automáticos de Banelco ya que no coincidía con el DNI, o que el cajero marcaba un error y le decía al beneficiario que se comunicara con Banelco.

Fuente: Twitter

También hubo quejas porque en Banelco o la Anses no respondían los teléfonos; o porque la Anses decía que la persona debía comunicarse cln Banelco y, a la inversa, en Banelco decían que la persona debía comunicarse con la Anses.

Las fechas de pago por las redes de cajeros automáticos de Banelco informadas por la Anses es la siguiente:

-Cajeros automáticos Red Banelco

En la fecha que corresponde a tu terminación de DNI, ingresá a la aplicación de Ingreso Familiar de Emergencia en la página de Anses. Luego de identificarte, encontrarás en la opción Banelco una clave o código de 6 dígitos para utilizar en el cajero.

DNI 0: 6 de mayo.

DNI 1: 7 de mayo.

DNI 2: 8 de mayo.

DNI 3: 11 de mayo.

DNI 4: 12 de mayo.

DNI 5: 13 de mayo.

DNI 6: 14 de mayo.

DNI 7: 15 de mayo.

DNI 8: 18 de mayo.

DNI 9: 19 de mayo.