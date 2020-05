Fondos acreedores de la Argentina lanzan un website

Dennis Hranitzky, el abogado que también es vocero de este grupo de fondos.

Un grupo de bonistas, The Ad Hoc Group of Argentina Exchange Bondholders, lanzarán hoy un sitio web para los tenedores de deuda argentina en dólares con el fin de aclarar los detalles de la propuesta que les hizo el ministro Martín Guzmán, evacuar cualquier duda y dar pautas de las acciones a seguir.

Esta idea surgió de los fondos más importantes y que están liderados por HBK Capital Management, VR Capital Group, Ltd Monarch y Cyrus Capital Partners LP. Estos fondos indicaron que están en contacto con los otros grupos de bonistas que rechazaron el canje propuesto por la Argentina. El vocero de este grupo es Dennis Hranitzky, abogado del estudio Quinn Emanuel & Sullivan y quien logró que la Fragata Libertad estuviera embargada en Ghana.

El lanzamiento de este sitio web se da justo hoy que, si no hay cambios a último momento, es la fecha límite que doy el gobierno argentino para que los bonistas acepten su propuesta de canje.

En un mail enviado anoche por este grupo de fondos indica que «en respuesta a sus preguntas y al continuo interés en obtener información adicional sobre la oferta de reestructuración de la Argentina, nos gustaría informarles que mañana se lanzará un sitio web para atender sus consultas. También puede continuar enviando preguntas al correo electrónico Argentina@unboxedcommunications.com», indica el comunicado en el mail.

Entre las preguntas más frecuentes señala que la oferta de canje vence hoy y que, salvo que la Argentina decida extender el plazo, se puede hacer o rechazar la oferta. Y que en caso de no hacer nada, se toma como un rechazo de hecho.

Otras preguntas frecuentes y sus respuestas fueron:

-Si acepto y Argentina luego mejora la oferta de canje, ¿puedo aceptar la nueva oferta?

-En ese caso, puede aplicarse la cláusula Derechos sobre ofertas futuras («RUFO»). Esta cláusula pretende permitir a los tenedores de bonos que aceptaron la oferta inicial tener el beneficio de un mejor trato si Argentina lo ofrece dentro de los cinco años. Sin embargo, los Titulares de los Bonos de Canje opinan que la cláusula RUFO, en realidad, brinda protección limitada. La cláusula RUFO expira después de cinco años. Además, si

otros tenedores de bonos como el suyo rechazan la oferta de canje, demandan a Argentina y se les adjudica juicios finales, la cláusula RUFO no le dará derecho a recibir los mismos términos que Argentina ofrece a esos tenedores de bonos en la liquidación de sus reclamos. Más importante aún, es probable que Argentina utilice la existencia de la cláusula RUFO como una excusa para no ofrecer mejores condiciones a los tenedores de bonos en el futuro, tal como lo hizo después de sus ofertas de canje en 2005 y 2010.

-Si un tenedor de bonos no toma ninguna acción, ¿estará sujeto automáticamente al resultado mayoritario? En otras palabras, si el canje se acuerda por mayoría, ¿recibiré los nuevos bonos?

-No realizar ninguna acción tiene el mismo efecto que rechazar la oferta.

Un tenedor de bonos que no tome ninguna acción deberá aceptar nuevos bonos solo si se cumplen los umbrales establecidos en la cláusula de acción colectiva. Estos umbrales son el 75% de una única serie de bonos o, si son series múltiples, el 85% del total y el 66-2 / 3 por ciento de cada serie individual. Si no se alcanzan estos umbrales, solo aquellos tenedores que hayan aceptado afirmativamente la reestructuración deberán aceptar nuevos bonos con condiciones menos favorables. Si no toma ninguna medida, conservará sus lazos originales.

-¿Cuál es la reacción general de los tenedores de bonos a la oferta?

-Tres grupos de tenedores de bonos bien organizados han expresado públicamente su rechazo de la oferta en comunicados de prensa, así como en una declaración conjunta. Estos materiales estarán disponibles en el sitio web pronto.

-¿Cómo planean coordinarse con los tenedores de bonos en el futuro?



Actualmente estamos en estrecha coordinación con otros grupos organizados de tenedores de bonos. Hemos creado este sitio web como una forma de estar en contacto con todos los tenedores de bonos (…) Nuestro identificador de Twitter es @Argexchangebond.

-¿Hay alguna manera de convencer a Argentina de hacer una oferta aceptable?

-Esperamos que Argentina reconsidere su oferta unilateral y se involucre

constructivamente con el grupo de titulares de bonos de canje para alcanzar una resolución en la que todas las partes contribuyan de manera equitativa para lograr una carga de deuda sostenible respaldada por políticas apropiadas. Creemos que la probabilidad de que podamos lograr este resultado aumentará si más tenedores de bonos de cambio rechazan la oferta actual. Iniciación o participación en litigios

-¿Cómo puedo demandar o participar en una demanda legal?

-Ninguno de los bonos está en incumplimiento actualmente. Y si Argentina incumpliera, muchas cosas tendrían que suceder antes de que los tenedores de bonos puedan demandar. El propósito de este sitio web y del webinar que realizamos no es solicitar a las partes que participen en litigios. El deseo sincero del Grupo de Titulares de Bonos de Canje —que es el grupo más importante de tenedores de bonos de Canje que posee casi u$s 4

mil millones de tenencias— evitar una situación en la que terminen en un litigio con Argentina. El Grupo de Titulares de Bonos de Canje espera encontrar una resolución para que ese día nunca tenga que llegar. El Grupo cree que la propuesta de reestructuración de la deuda de Argentina es profundamente defectuosa y que la unidad entre los acreedores al rechazar esta oferta inadecuada es importante. Pero reiteramos, queremos evitar una situación que resulte en un tipo de litigio prolongado que fue tan

perjudicial la última vez para Argentina. Dicho esto, si alguna vez nos encontramos en esa desafortunada situación, no debería tener dificultades para encontrar un abogado que pueda ayudarlo.

–¿Cómo participo en una acción de clase? ¿Hay un procedimiento para presentar una solicitud, o puedo esperar recibir un aviso de que una acción ha comenzado y tengo la opción de cancelar la suscripción?



-No estamos llevando a cabo una acción de clase u otra acción que incluiría inversores individuales. Sin embargo, puede contratar a su propio abogado para explorar esta posibilidad en caso de incumplimiento por parte de Argentina. Es posible que tenga la oportunidad de unirse a otros inversores individuales. Tenemos muchos contactos con experiencia en esta área y nos complace guiarlo hacia un abogado si surge la desafortunada situación en la que desea entablar una demanda.