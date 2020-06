Se activaron los seguros de default por la deuda externa

El Banco New York Mellon, fiduciario de la Argentina, avisó a sus clientes del default.

La Asociación Internacional de Swaps y Derivados, ISDA (International Swaps and Derivatives Association, entidad que agrupa a los mayores sociedades del mercado de derivados) activó los seguros de default porque, si bien todavía siguen las negociaciones con los acreedores, la Argentina no pagó el 22 de mayo ni en el plazo de gracias u$s 500.000.000 de intereses de bonos globales.

Tras dos días en que este organismo se reunió para analizar la falta de pago de la Argentina, decidió que los tenedores de bonos que no fueron pagados en tiempo y forma cobrarán los seguros, también llamados CDS (Credit Default Swaps, en inglés).

En caso de que la Argentina finalmente llegue a un arreglo con los acreedores, como este es un acuerdo entre privados, los asegurados que cobraron sus primas podrá devolverlos a la entidad aseguradora pero un con resarcimiento.

El ISDA detalla que ocurrió un «Failure to Pay Credit Event» (un evento de incumplimiento de pago de crédito) por u$s 503 millones correspondientes a un 6,875% que no se pagaron el 22 de abril de un bono por u$s 4.407.440.000 que vencía el 22 de abril de 2021; por otros 7,5% de intereses por otro por u$s 6.497.345.000 con vencimiento el 22 de abril de 2026, y por un tercero, con un interés de 7,625% y por un monto total de u$s 2.749.648.000 con fecha de término el 22 de abril de 2046.

The Americas Credit Derivatives Determinations Committee (the Americas DC, en castellano: el Comité de Determinaciones de Derivados de Crédito de las Américas (Americas DC) ), que depende del ISDA, consideró que hay suficiente información pública disponible para determina para determinar que existió un default argentino, por lo que resolvió que en 10 días se hará una subasta para pagar los seguros correspondientes y que se podrá cobrar en un mes, aproximadamente.

Hasta hora, ningún acreedor hizo una presentación formal, por lo que se estima que las negociaciones por la deuda tiene todavía oxígeno para llegar a buen puerto, pero se calcula que el total que deberán pagar los seguros rondan los u$s 1.500 millones.

Casi nunca se conocen los nombres de quienes sacaron un seguro de default. Muchos que tienen estos bonos lo hacen para cubrirse (más con un país como la Argentina, que es un país con nueve defalts encima), mientras que otros los adquieren apostando a que el país caiga en cesación de pagos y obtener así una ganancia.

Para analizar qué bonos son los que pueden disparar los CDS, el organismo internacional definió la características que debe tener estos activos, que son estándard para los tipos de dueda soberana en Latinoamérica:

-No deben estar en moneda nacional.

-No deben estar bajo jurisdicción de leyes nacionales.

-No subordinado (Los subordinados son activos que están por debajo de una deuda senior, con el problema de en caso de quiebra cobran después que los acreedores con deuda senior).

-No deben ser de emisión nacional.

La entidad, compuesta por 14 bancos, indicó que con la falta del pago del 22 de abril y del mes de gracias corresponde se paguen los CDS por considerar que la Argentina entró en default.

Por su parte, en banco New York Mellon, que es fiduciario de la Argentina, elevó un aviso de «evento de default» debido a que el país no pagó intereses por u$s 503 millones de bonos que vencían el 22 de abril; el mis día de 2026 y de 2046.

También explicó que los acreedores de esos bonos pueden exigir que la Argentina pague toda la deuda en default (más allá de su vencimiento) al día de hoy si logran juntar el 25% de los bonistas.