Se comenzaron a pagar los seguros contra default

Paul Singer, del fondo Elliot, integra en Comité que determina cuándo hay que pagar los seguros de default.

Este mediodía se subastó una parte de los CDS (seguros contra default), luego de que el 1 de junio la International Swaps and Derivatives Association (ISDA, sus siglas en inglés) estas coberturas se gatillaron cuando este organismo consideró que la Argentina había incurrido en «falta de pago» el 22 de mayo de los intereses por u$s 500 millones de tres bonos (Global 2021, 2026 y 2046).

Se estima que el total de estos seguros (que pueden tomar los tenedores de bonos pero también inversionistas que apuestan a que la Argentina no honre sus deudas) alcanzan a u$s 2.170.000.000 netos, más que la subasta que se realizó en 2014, cuando el país entró en cesación de pagos mientras era ministro de Economía Axel Kicillof, quien no llegó a un acuerdo con los fondos buitres que no quisieron adherirse a la propuesta de pago de la Argentina entonces.

En esta primera subasta de CDS, el valor promedio fue de u$s 34,5 pero en la tarde se darán los resultados definitivos y los valores podría acercarse a u$s 40. El pago exacto de los títulos de los CDS depende de dónde se negocien los bonos al momento de la subasta y el valor de esos bonos en ese momento. La segunda parte de la subasta se hará cerca de las 16, hora argentina.

La deuda total que la Argentina quiere negociar es de u$s 65.000 millones.

Esta subasta de seguros contra default se da justo en la fecha límite impuesta por el gobierno (que quizás pueda volver a extender) para que los acreedores acepten su propuesta de pago. En estas negociaciones se achican cada vez más las diferencias entre el país deudor y los acreedores. La Argentina quiere pagar 45 centavos por dólar y los bonistas pretenden 50 centavos por dólar.

También, esta negociación está enmarcada por la expropiación de Vicentin, un tema que preocupa a algunos bonistas por la falta de seguridad jurídica que esto significaría.