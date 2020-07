Para el FMI es un paso importante el nuevo canje

Gerry Rice, vocero de FMI, pidió que “todas las partes involucradas continúen trabajando de manera constructiva".

El vocero del Fondo Monetario Internacional, Gerry Rice, afirmó que la nueva propuesta de canje de bonos de la deuda emitida en moneda extranjera es un «paso importante» para lograr un acuerdo entre los bonistas y el Estado argentino.

Rice destacó que la nueva propuesta, en que la que el Gobierno ofrece a los acreedores u$s 13.800 millones más y que pagará u$s 53 por cada u$s 100 para 13 bonos nominados en euros y dólares, es un «paso importante» para finalizar la negociación.

Gerry Rice señaló como positivo que “todas las partes involucradas continúen trabajando de manera constructiva y oportuna con el objetivo de llegar a un acuerdo que coloque la deuda pública en un camino sostenible».

“La oferta revisada de las autoridades argentinas es un paso importante en el proceso de reestructuración de la deuda con sus acreedores privados”, expresó Rice.

El funcionario del organismo abogó porque «todas las partes involucradas continúen trabajando de manera constructiva y oportuna con el objetivo de llegar a un acuerdo que coloque la deuda pública en un camino sostenible, y establezca las bases para un crecimiento inclusivo y duradero en el futuro».