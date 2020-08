Argentina sigue con déficit en el comercio con Brasil

Un informe de la CAC indica que en julio el país tuvo un déficit de u$s 147 millones. Las exportaciones hacia ese país cayeron casi un 40%.

En julio de 2020, el comercio bilateral con Brasil fue de u$s 1.255 millones, un 29% menos en la comparación interanual.

En julio, el comercio bilateral entre Argentina y Brasil tuvo un déficit de u$s 147 millones, situación que se viene repitiendo por tercer mes consecutivo y en paralelo con el parate de la actividad económica por la pandemia.

Las exportaciones argentinas al socio más importante del Mercosur en el mes pasado fueron de u$s 554 millones, mientras las importaciones fueron de u$s 701 millones.

En ambos casos se dio una caída. Las ventas argentinas disminuyeron un 38,9%, mientras que los productos brasileños importados al país cayeron a un ritmo menor que llegó al 18,6%.

Según un informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, en base a datos del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, las exportaciones a Brasil subieron un 42,7% en comparación a junio, pero respecto de julio de 2019 la caída fue de casi el 40%

En julio del año pasado se había registrado un superávit para la Argentina de u$s 46 milones, según informó Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil.

El mes pasado, el comercio bilateral fue de u$s 1.255 millones, un 29% menos que el resultado de julio del año pasado cuando se intercambiaron productos y servicios por u$s 1.768 millones.

Sin embargo, en la comparación entre mayo y junio de este año, el comercio bilaterla creció 13,6%.

El informe de CAC señala que «Argentina se posicionó en cuarto lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China, Hong Kong y Macao (u$s 2.692 millones), Unión Europea (u$s 2.307 millones) y Estados Unidos (u$s 1.682 millones)».

«A su vez –continúa–, entre los principales compradores de Brasil, Argentina también se ubicó cuarta, detrás de China, Hong Kong y Macao (u$s 7416 millones), Unión Europea (u$s 2.626 millones) y Estados Unidos (u$s 1.716 millones)».

En lo que va del año, el intercambio comercial entre Brasil y Argentina tuvo una contracción del 28,9% y llegó a u$s 8.713.

En ese lapso, la Argentina tuvo un déficit de u$s 256 millones, mientras que en el mismo período de 2019 el país tuvo un superávit de u$s 172 millones.

«Este desempeño responde al descenso de las exportaciones argentinas hacia Brasil (31,9%), que superaron la baja de las importaciones de Argentina desde Brasil (25,8%) en dicho período», aclara el informe.

Por otro lado, El Ministerio de Economía brasileño cambió su perspectiva respecto de la actividad económica de ese país y pronosticó una caída del 4,7% del PBI en 2020.

Esta caída del vecino país no se condice con las previsiones del Fondo Monetario Internacional que habla de una baja del 9,1% del PBI a causa de la pandemia del coronavirus.