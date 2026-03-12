Guido Davies: emprender en integración tecnológica en uno de los mercados más competitivos de EE.UU.

Orlando, Florida, no solo es uno de los destinos turísticos más visitados del planeta. También es un terreno altamente competitivo para quienes trabajan en la gestión de alquileres temporarios. Cada año la ciudad recibe más de 70 millones de visitantes y cuenta con miles de propiedades vacacionales que compiten por atraer a esos huéspedes.

En ese contexto operan grandes administradores de propiedades con portfolios que pueden superar las 15.000 o incluso 30.000 unidades. Para cualquier nuevo jugador del sector, abrirse camino en ese ecosistema representa un desafío considerable.

Fue precisamente en ese escenario donde el emprendedor tecnológico Guido Davies decidió lanzar un nuevo proyecto empresarial.

Construir desde cero en un mercado saturado

Después de más de quince años desarrollando productos tecnológicos en América Latina, Davies trasladó su operación a Estados Unidos con una idea clara: aplicar tecnología para optimizar la gestión de alquileres vacacionales. Así nació Hostyn, una empresa enfocada en la administración de propiedades temporarias en Orlando.

El punto de partida fue pequeño. La compañía comenzó con un portfolio limitado de unidades y un equipo reducido, en un mercado dominado por operadores con infraestructura consolidada y presencia nacional.

En esas condiciones, competir únicamente desde el servicio tradicional no parecía una estrategia viable. Según explica el propio Davies, el camino pasaba por otro lado: “La única forma de competir era construir mejor estructura, automatizar y diseñar sistemas propios”.

Tecnología aplicada a la operación diaria

Desde sus primeros meses de actividad, la empresa decidió apostar por la integración tecnológica como eje central del negocio.

El objetivo no era simplemente utilizar herramientas disponibles en el mercado, sino desarrollar un sistema que conectara todas las etapas de la operación.

Entre los desarrollos implementados se incluyeron plataformas para automatizar la comunicación con huéspedes, sistemas de coordinación operativa para el mantenimiento de las propiedades y modelos de precios dinámicos que ajustaban tarifas según datos históricos y comportamiento de la demanda.

Este enfoque permitió optimizar procesos que, en muchos operadores tradicionales, todavía se gestionan de manera manual.

Primeros resultados y crecimiento sostenido

Los resultados iniciales llegaron relativamente rápido. Durante los primeros cuatro meses de funcionamiento, la empresa generó reservas por más de 250.000 dólares.

A partir de ese punto comenzó un proceso de crecimiento que no fue lineal. El equipo revisaba de manera permanente variables clave del negocio, como la tasa de ocupación, el ADR (tarifa diaria promedio) y las métricas vinculadas a la experiencia del huésped.

En los dos años siguientes, Hostyn logró duplicar tanto su portfolio de propiedades como su facturación anual. La empresa superó los 2 millones de dólares en ingresos y comenzó a gestionar una variedad más amplia de unidades, que incluían desde departamentos de un dormitorio hasta grandes casas vacacionales diseñadas para grupos o familias.

De startup operativa a empresa adquirida

Una vez consolidado el modelo de gestión y validada su estructura tecnológica, la compañía despertó interés dentro del ecosistema local. En 2025, Hostyn fue adquirida por un grupo inversor con base en Orlando, lo que marcó una nueva etapa para el proyecto.

La operación confirmó la tesis que Davies había planteado desde el inicio: en industrias donde gran parte de la gestión sigue dependiendo de procesos manuales, la integración tecnológica puede transformar radicalmente la eficiencia operativa.

Tecnología, talento latino y nuevos sistemas

Tras la venta de la compañía, Davies comenzó a dedicar parte de su tiempo a acompañar startups en etapas tempranas y a explorar nuevas aplicaciones tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial y la optimización de procesos.

Actualmente participa como miembro de Entrepreneurs’ Organization (EO) y colabora como mentor en iniciativas relacionadas con Emprelatam y redes de emprendimiento vinculadas a 500 Global.

Desde su perspectiva, el desafío actual del ecosistema emprendedor no está en desarrollar más herramientas tecnológicas, sino en entender cómo integrarlas de forma estratégica dentro de las operaciones.

“La tecnología se democratizó. Hoy el diferencial no es el acceso, sino la integración”.

En un escenario donde el talento técnico latinoamericano y la escala del mercado estadounidense interactúan cada vez con mayor intensidad, Davies continúa trabajando en el cruce entre datos, operación y mercado.

Para quienes observan la evolución del sector tecnológico, su experiencia refleja una tendencia cada vez más clara: en muchos negocios, la verdadera ventaja competitiva ya no depende de tener la mejor tecnología disponible, sino de saber cómo estructurarla dentro de un sistema que funcione de manera eficiente.