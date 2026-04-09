Cómo es el rally de autos clásicos donde se verá la Ferrari 166 C de Fangio

El próximo domingo 12 de abril se realizará en la Ciudad de Buenos Aires un rally de autos clásicos que reversionará el circuito de las tradicionales “Temporadas Internacionales”, carreras de Fórmula Libre que marcaron la época dorada del automovilismo local con la participación de grandes figuras como Juan Manuel Fangio.

El evento, organizado por Udaondo Buenos Aires, contará con la participación de 70 vehículos clásicos que deberán cumplir pruebas de precisión, donde no se evalúa la velocidad sino la exactitud en la ejecución de consignas cronometradas, garantizando una convivencia armónica con el entorno urbano.

Asimismo, la actividad incluirá la exhibición de dos piezas de extraordinario valor histórico para el automovilismo argentino y mundial, como lo son la Ferrari 166 FL (Formula Libre) con la que compitió Juan Manuel Fangio en sus primeras participaciones internacionales, y que en esta oportunidad manejará su sobrino Juan Manuel, y la Maserati 250F original, uno de los autos más emblemáticos de su trayectoria deportiva.

Ambos vehículos constituyen verdaderas joyas del patrimonio nacional, íntimamente ligadas a la figura de Fangio y a una etapa fundacional del automovilismo argentino.

Circuito histórico

El rally de autos clásicos, denominado “Las Temporadas ACA– UDAONDO”, contempla tres postas principales, cuidadosamente seleccionadas por su valor simbólico: Costanera Sur, como punto inicial de pruebas y ordenamiento del parque automotor; Lagos de Palermo, escenario histórico de las Temporadas originales y núcleo patrimonial del recorrido; y Parque de la Innovación, representación de la Buenos Aires contemporánea y su proyección futura.

La salida oficial y el cierre institucional, con entrega de premios, se realizarán en UDAONDO Buenos Aires, ubicado en la intersección de las avenidas Udaondo y del Libertador, que avanza como el desarrollo inmobiliario más innovador de América Latina con sus departamentos bajo el concepto Smart Luxury, penthouses con piscinas privadas y un hotel 5 estrellas.

“Este rally de autos clásicos tiene como objetivo reconstruir, desde un lenguaje actual, una historia que nos marcó como referentes internacionales. En ese cruce entre pasado y futuro, UDAONDO Buenos Aires se afirma como epicentro del Smart Luxury, donde el lujo se expresa a través de la cultura, el patrimonio y la experiencia compartida”, destacó Alejandro Furst, CEO de Landmark que lleva adelante el desarrollo de Udaondo Buenos Aires.

El evento contará con la presencia de 70 vehículos clásicos sport, con binomios piloto–navegante, seleccionados por invitación y curaduría, fabricados hasta aproximadamente 1976 y representativos de las marcas y modelos más emblemáticos del automovilismo internacional y nacional. Porsche, Alfa Romeo, Mercedes-Benz, Jaguar, Ferrari, Lamborghini y vehículos pre-guerra formarán parte de un parque automotor pensado como exhibición patrimonial en movimiento.

La competencia será fiscalizada por el Automóvil Club Argentino (ACA) y formará parte del Campeonato Argentino de Regularidad Sport Histórico, otorgando puntaje oficial a los participantes. La iniciativa se desarrolla con el acompañamiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, consolidando una propuesta que integra patrimonio, cultura y espacio público.