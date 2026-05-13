Cómo es la experiencia de Airbnb para que dos fanáticos duerman en el Monumental

Los fanáticos del fútbol estamos a pocas semanas de comenzar a vivir el acontecimiento deportivo que más esperamos. Todos conocemos la frase de que "entre Mundial y Mundial, solo vivimos", como si el Mundial de Fútbol fuese el evento que nos va marcando la vida.

Es en este marco en el que Airbnb presenta una experíencia inédita y única para dos aficionados: dormir en el Más Monumental, en una suite privada con vista al campo de juego y, además, que Gonzalo Montiel sea su anfitrión.

Por primera vez, el Estadio Mâs Monumental, el más grande de Sudamérica, abrirá sus puertas a los fans para dos momentos exclusivos que podrán reservarse únicamente a través de Airbnb: dos personas podrán pasar la noche en un espacio especialmente diseñado para la ocasión y, junto a otros 11 fans, tendrán la oportunidad única de participar en una tanda de penales junto al jugador argentino. Todos los invitados realizarán un recorrido por las zonas exclusivas del estadio —vestuarios, túnel y cancha— donde han estado los grandes jugadores de la historia. Además, participarán en una tanda de penales junto a su anfitrión, Gonzalo Montiel, y disfrutarán de una cena al borde de la cancha.

La suite con vistas a la cancha en el Mas Monumental

Este anuncio se da en un contexto en el que el fútbol continúa marcando las tendencias de viaje a nivel global. Datos de Airbnb revelan que el 65% de las fechas y destinos más buscados en la plataforma están vinculados a grandes eventos. En Argentina, casi el 80% de los viajeros afirma que asistiría a un evento durante su viaje, siendo el fútbol una de las opciones más demandadas. Esta experiencia refleja esa pasión y ofrece a los fanáticos de todo el mundo una forma única de conectar con uno de los escenarios más emblemáticos del país, al tiempo que se fomenta el turismo local.

De sus inicios en canchas y clubes de barrio en su localidad natal de Virrey del Pino, La Matanza, en el Gran Buenos Aires, Montiel supo llegar a lo más alto del fútbol internacional, donde aseguró su lugar en la historia con un penal decisivo. En su debut como anfitrión en Airbnb, el jugador recibe a los aficionados en un estadio que es un pilar de la historia argentina, brindando a los participantes una perspectiva única de lo que se vive en el máximo nivel del fútbol.

Gonzalo Montiel será el anfitrión de esta experiencia única de Airbnb

Sobre esta experiencia, Gonzalo Montiel expresó: “El fútbol ha marcado mi vida y es un honor tener la oportunidad de abrir las puertas a los fanáticos y compartir con ellos lo que hace que este deporte sea tan especial. Este es un estadio que significa mucho para nuestra Selección; se trata de celebrar los momentos, las historias y la pasión que nos une a todos los que amamos el fútbol”.

Por su parte, Fiamma Zarife, gerente general de Airbnb para Sudamérica, comentó: “El Estadio Mâs Monumental es uno de los más icónicos del fútbol mundial y ahora los aficionados pueden vivirlo como nunca antes, pasando la noche en el propio estadio. En Airbnb, creemos que los lugares y las experiencias más extraordinarias no deberían ser inalcanzables; a través de estadías únicas como esta, seguimos abriendo las puertas a momentos que antes eran inimaginables para la mayoría. Estamos orgullosos de traer esta experiencia a Argentina y celebrar la pasión que ha convertido a este país en uno de los grandes hogares del fútbol”.

La experiencia de los penales incluye una cena en el Estadio

Cómo ser parte

La estadía nocturna monumental y la experiencia, que incluye todo el recorrido y los penales, podrán solicitarse de manera independiente a partir del 15 de mayo de 2026 a las 8 hs a través de airbnb.com/monumentalsleepover y airbnb.com/monumentalexperience, respectivamente.

Para ser parte de la estadía, los fanáticos podrán solicitar la reserva de forma gratuita en airbnb.com/monumentalsleepover Los cupos se asignarán por estricto orden de solicitud. Se encuentra disponible un único cupo para una estadía de una noche, del 29 al 30 de mayo de 2026, que podrá reservarse sin costo para un invitado y un acompañante de su elección.

En cuanto a la experiencia de penales, las reservan se hacen en airbnb.com/monumentalexperience. Los cupos se asignarán por estricto orden de solicitud. Se encuentran disponibles once cupos para la experiencia del 29 de mayo de 2026, los cuales podrán reservarse sin costo.

En qué consiste cada experiencia

La experiencia de penales incluye todo lo siguiente:

Recorrido por zonas exclusivas: ingreso por la entrada de jugadores y visita a los vestuarios, el túnel y la cancha; el recorrido estará acompañado de relatos de interés sobre la historia del fútbol argentino.

ingreso por la entrada de jugadores y visita a los vestuarios, el túnel y la cancha; el recorrido estará acompañado de relatos de interés sobre la historia del fútbol argentino. Momento de penales con Gonzalo Montiel: los que participen de la experiencia podrán entrar a la cancha junto a Montiel para conocer de cerca sus secretos al ejecutar penales y tener la oportunidad de realizar un tiro propio desde el punto penal.

los que participen de la experiencia podrán entrar a la cancha junto a Montiel para conocer de cerca sus secretos al ejecutar penales y tener la oportunidad de realizar un tiro propio desde el punto penal. Cena con vista al campo: Cenarán junto al resto de los invitados.

Por su parte, la estadía nocturna en el Mâs Monumental para dos huéspedes, incluye:

Una noche más allá de los penales: tras colgar los botines, dos huéspedes se convertirán en los primeros fanáticos en la historia en dormir dentro del estadio Mâs Monumental, en un espacio privado diseñado especialmente en un palco.

tras colgar los botines, dos huéspedes se convertirán en los primeros fanáticos en la historia en dormir dentro del estadio Mâs Monumental, en un espacio privado diseñado especialmente en un palco. Despertar frente al campo de juego: comenzarán la mañana con una vista privilegiada de la cancha.

comenzarán la mañana con una vista privilegiada de la cancha. El ritual del mate: disfrutarán de una degustación de mate acompañada de delicias locales.