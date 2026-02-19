Coca-Cola trajo la Copa del Mundo y estuvimos ahí

Hay objetos que son simplemente eso…objetos. Son cosas que no tienen ningún valor para nadie o, en algunos casos, pueden tenerlo para sus dueños. También hay objetos que adquieren trascendencia y tienen un significado profundo e importante para un grupo determinado de personas. Sin embargo, me atrevo a afirmar que hay un solo objeto en todo el mundo que ha hecho que más de 45 millones de argentinos salgan a la calle a festejar, que ha hecho que un hincha de River se abrace con uno de Boca, y que ha unido a familias y amigos que se habían distanciado por temas políticos. Ese objeto es la Copa del Mundo. Esa copa dorada que levantó Messi en Qatar hace ya cuatro años y que, en pocos meses, volverá a estar en el centro de la disputa por las 48 selecciones que participarán del Mundial de fútbol en Estados Unidos, Canadá y México.

Y hoy, 19 de febrero, a pesar del paro general nacional por 24 horas que encabeza la CGT junto a otros sindicatos y que muchas aerolíneas tuvieron que cancelar y reprogramar vuelos, el Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA aterrizó en el aeropuerto internacional de Ezeiza y Fortuna fue uno de los tres medios invitados para ver la Copa en el avión, antes de dirigirse a La Rural donde estará, para ser disfrutada por miles de personas, hasta el sábado, ya que el domingo sigue viaje a Uruguay.

Tour del Trofeo

El Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA es un derecho exclusivo que tiene Coca-Cola a partir de su histórica sociedad con la FIFA. El Trofeo que Argentina levantó tres veces solo sale del Museo de la FIFA en Suiza en dos momentos: para el Mundial y el Tour. El Tour comenzó el 3 de enero de 2026 en Riad, Arabia Saudita, y se extenderá hasta el 8 de junio de 2026. Este es el sexto Tour que hace Coca-Cola y Argentina es uno de los pocos países que siempre ha participado de él, junto con Estados Unidos, México, Francia, Japón y Sudáfrica.

En esta oportunidad, el tour global recorrerá 211 Asociaciones Miembros de la FIFA.

Experiencia en primera persona

La experiencia vivida el día de hoy fue histórica. Y todo por ese objeto que es la Copa del Mundo que levantó Messi.

Todo comenzó en la terminal exclusiva de vuelos privados que Aeropuertos Argentina tiene en Ezeiza. Allí esperaba una combi que me trasladó por la pista hasta el avión que viene recorriendo todo el mundo con el trofeo junto con un equipo especial de la FIFA y de Coca-Cola global.

El recorrido por la pista hasta llegar al avión que trae el Trofeo

Luego de subir los 25 escalones de la escalera de Intercargo, allí estaba la Copa, la original. Porque a diferencia de otras activaciones que se llevan a cabo, la Copa que se muestra en el Tour es la original, que la reciben los jugadores campeones del mundo en la ceremonia de premiación que, como es sabido, a los pocos minutos es cambiada por una réplica que es la que finalmente se quedan las selecciones.

El Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, el original, siempre custodiada por gente de FIFA.

La copa original es del dorado más brilloso que uno puede imaginar, y es recorrida por dos franjas verdes que cruzan su base y la inscripción “FIFA WORLD CUP”. Por supuesto que nadie la puede tocar. La Copa estaba detrás de un vidrio y lo que me llamó mucho la atención es que debajo de ella están las inscripciones de las selecciones campeonas del mundo desde Alemania 1974. Ese detalle no lo conocía.

El Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA está hecho de oro macizo de 18 quilates y pesa 6.175 kg. Fue creado como una composición de dos figuras humanas sosteniendo el mundo por encima de ellas. Su diseño actual data de 1974.

Frente a la Copa estaba Oscar “el cabezón” Ruggeri. El campeón del mundo en 1986 sí podía tocar la copa, por lo que fue el único que pudo levantarla frente a nuestros ojos. Fuera del vidrio el dorado se hizo todavía más brillante.

Oscar Ruggeri, campeón del Mundo en 1986, con la Copa

Luego de unos minutos en que pude sacarme una foto, el responsable de FIFA que estaba en el avión nos pidió que bajáramos porque el Trofeo debía comenzar su recorrido a La Rural.

El tatuaje de la Copa con las tres estrellas que me hice junto a la Copa Original

Los fanáticos argentinos tendrán la oportunidad de vivir su propia experiencia de acercarse al Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA hasta el 20 de febrero de 2026 en La Rural.

“Estamos muy entusiasmados de acercar a los fans al corazón de la acción con el Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™, presentado por Coca-Cola. Este año, el Tour ofrece a los aficionados una oportunidad increíble de experimentar la emoción y conexión del fútbol de cerca”, afirma Mickael Vinet, Vicepresidente Global de Assets, Influencers & Partnerships, The Coca-Cola Company. “Estamos invitando a los fans a celebrar con todo el espectro de emociones que se vive al ver un partido de fútbol, comenzando por la emoción y anticipación al traer el Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA™ a Argentina”.

“El Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ está reconocido en todo el mundo como uno de los símbolos más grandes del deporte, y Coca-Cola es una de las marcas más reconocidas del planeta”, afirmó Romy Gai, Director de Negocios de la FIFA. “Durante dos décadas, nuestra colaboración con Coca-Cola ha unido a los aficionados y les ha traído la magia de la Copa Mundial de la FIFA™ a través del Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™, presentado por Coca-Cola. A lo largo de cinco ediciones, el icónico trofeo ha visitado 182 de nuestras 211 Asociaciones Miembros, y esta gira será particularmente especial – no sólo celebramos el 20 aniversario del Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™, presentado por Coca-Cola, sino que también nos preparamos para la Copa Mundial de la FIFA™ más grande de la historia, con tres países anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos.”

"Para Coca-Cola Argentina, es un honor y un privilegio inmenso traer el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ de vuelta al país, hoy más que nunca, orgullosamente Campeón del Mundo. Este Tour del Trofeo trasciende un evento; es la celebración de un sueño compartido, nuestra manera de honrar a cada argentino, verdadero protagonista y custodio de esta gloria histórica" afirmó Leonardo García, Gerente General de Coca-Cola Argentina. "Nos enorgullece ser el puente que acerca la magia del fútbol, permitiendo que los fanáticos se reencuentren con este preciado símbolo de triunfo, unión y pasión. Confiamos en que esta experiencia renueve la profunda alegría que llevó a la cima a Argentina e impulse, con esa misma pasión a la Selección Argentina hacia la Copa Mundial de la FIFA 26™.”