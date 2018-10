El ministro Dujovne salió a responderle a Massa

Durante su viaje a Estados Unidos el ex diputado había dicho dijo que el próximo Gobierno “va a tener que renegociar la deuda con el Fondo”.

Dujovne cruzó a Sergio Massa.

En su viaje por Estados Unidos, Sergio Massa habló sobre el nuevo acuerdo con el FMI y dijo que “el próximo Gobierno va a tener que discutir el acuerdo con el Fondo nueva y básicamente va a tener que poner sobre la mesa la política comercial y la política de crédito, como factores centrales en la discusión de cualquier acuerdo marco”. Ante los dichos, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne no dudó en responderle.

Una vez terminada la reunión de gabinete del este martes, Dujovne declaró que “el acuerdo fue firmado por la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, no por Cambiemos”. Asimismo, agregó: “En nada ayuda que un dirigente de la oposición haga estas declaraciones que no guardan la responsabilidad que debería tener un dirigente político que pretende tener cierta envergadura, como lo es el ex diputado Massa”.

Por otro lado, el ministro de Hacienda se refirió al rumbo de la economía. En ese sentido, señaló que la clave que determinará el grado de la recesión será el ritmo de la lucha contra la inflación. “No pensamos que haya que ponerle fecha, sino cuáles son las variables para monitorear”, remarcó. Además, dijo que “tenemos una caída en los salarios reales, pero esperamos que empiece a ser revertido de la mano de la baja de la inflación”. Cabe señalar que Dujovne recién vuelve de Indonesia donde fue participe de la reunión anual del FMI.