Cuánto le cuesta la inflación argentina a España

Ver Galería La empresa Telefónica, fue la que más perdidas tuvo según el informe.

En los últimos meses, las empresas españolas con intereses en Argentina sufrieron un impacto inesperado en su cuenta de resultados como consecuencia de la situación financiera del país. Sucede que con la depreciación del peso argentino (48%) frente al dólar perdieran más de 800 millones de euros en ganancias (unos u$s 903 millones) y u$s 1.000 millones en ingresos, según publica el diario español Cinco Días.

En este sentido, la compañía española más perjudicada por el nuevo estatus contable del país es Telefónica. Argentina le costó a la operadora, que genera 7% de sus ingresos en el país, casi u$s 300 millones de ganancias, frente a los u$s 3.083 millones que ganó hasta septiembre. El impacto sobre los ingresos de su filial argentina fue de 624 millones.

Asimismo, la acompañan en la lista los bancos, Santander y BBVA. De acuerdo con los expertos consultados, la incidencia de esta norma sobre la banca es menor, dado que quedan fuera de la revalorización los activos no monetarios como la caja, los préstamos o los depósitos. No obstante, BBVA reconoció un menoscabo en su resultado de u$s 217 millones, mientras que a Santander le ha costado u$s 193 millones.

Otras firmas del Ibex, principal índice bursátil de referencia de la bolsa española elaborado por Bolsas y Mercados Españoles, que mayor impacto sufrieron por la inflación argentina fueron la cadena de supermercados Dia, Naturgy (ex Gas Natural BAN) y Mapfre. Si bien Dia no presentó cifras de beneficio, sí reconoció una caída del 9% en las ventas, hasta u$s 7,94 millones.

Ver ampliado en galería

Más liviano fue el efecto sobre Mapfre, de u$s 14 millones de beneficio y u$s 65 millones sobre lo percibido por primas de seguros. Por su parte, a Naturgy, una de las líderes del mercado argentino, la hiperinflación le costó, solo en beneficios, u$s 16 millones.

Cabe señalar que el impacto también se ve en las empresas que no cotizan en Bolsa, como la empresa de juegos Codere, Cementos Molins (dueña de Cementos Avellaneda), los hoteles NH, la firma de seguridad Prosegur, Inditex (Zara) e Indra.

Un hecho interesante es que el grupo de juego perdió hasta septiembre u$s 63 millones, de los cuales 14 son resultado de las nuevas normas contables y 32,8 de la evolución de la divisa.