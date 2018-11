Cae la producción de calzado por el menor consumo

El sector del calzado no para de sufrir: ahora lo afecta la caída del poder adquisitivo de las familias, que compran menos. Exportaciones a China.

El principal proveedor extranjero de calzado a la Argentina es Brasil.

La producción de calzado tuvo una fuerte contracción en septiembre, al alcanzar los 77 millones de pares, un 9,5% menos que igual período de 2017.

El consumo aparente fue de 102 millones de pares de enero a septiembre de este año, un 6,5% menos que lo registrado un año atrás, como consecuencia de una menor producción y una desaceleración en las importaciones.

Según un informe de IES consultores, “las compras externas en valores, en el acumulado de nueve meses de 2018, sumaron u$s 480,4 millones, lo que significó una leve caída del 2,4%. En tanto, en cantidades presentaron un incremento del 3%, al registrarse 25,5 millones de pares”.

Además, “las ventas externas en valores en el acumulado de enero-septiembre de 2018 reflejaron una merma del 67,2%, al registrarse u$s 6,3 millones, mientras que en cantidades la caída fue relativamente menor (43,1%)”, agrega.

En los primeros nueve meses de 2018, en las importaciones Brasil fue el principal proveedor con el 34% (u$s 163 millones). Luego se posicionaron Vietnam, con el 29,8% (u$s 143 millones), y China, que acaparó el 22,8% del total (u$s 109 millones).

“Las exportaciones, por su parte, tuvieron un cambio significativo. Uruguay lidera el ranking, con el 34,2% del total, tras haber ocupado el tercer lugar durante el año anterior. Lo siguen Chile y China, con el 33,9% y 22,3% respectivamente”, indica el informe.

Para Alejandro Ovando, director de IES Consultores, “el sector de calzados enfrentará una coyuntura compleja, con un consumo interno que continuará sufriendo el impacto del traslado a precios de la devaluación del peso y la pérdida de poder adquisitivo de las familias”.