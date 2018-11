Crece el comercio electrónico en la Argentina

Se estima que en cuatro años, las transacciones electrónicas aumentarán un 83% y llegarán a casi u$s 20.000 millones en el país.

Las transacciones electrónicas crecerán en todo Latinoamérica en los próximos años.

Entre este año y 2022, el comercio electrónico en la Argentina aumentará un 83% y alcanzará los u$s 19.200 millones. La tasa anual de crecimiento de este mercado será de un 26%, lo que ubica al país entre los de mayor desarrollo del comercio móvil.

Según un informe de Worldpay, “el mercado local está compuesto por 44,7 millones de consumidores, de los cuales el 81 por ciento tiene actualmente acceso a Internet”.

El paper indica que las tarjetas de crédito son el medio de pago online más usado en 2018, e implican el 26,7% de las transacciones del mercado. Les siguen las billeteras electrónicas (22%), las transferencias bancarias (14%), las tarjetas de débito (10%) y el pago contra reembolso (8%).

“No obstante, la brecha entre tarjetas de crédito y las billeteras electrónicas se está cerrando en relación al comportamiento de pagos online de los consumidores argentinos. Las tarjetas de crédito son preferidas por los consumidores que desean pagar en cuotas y las billeteras electrónicas ofrecen conveniencia. Se espera que las billeteras electrónicas se conviertan en el pago en línea más popular a partir del próximo año, previendo que representen el 22% del mercado en 2019, creciendo a la misma tasa”, agrega el informe.

Desde el punto de venta físico, el reporte señala que el método de pago más popular fue el efectivo (43,9%), seguido por el crédito (33%). Pero se estima que las tarjetas de crédito superen al efectivo como el método más popular en punto de venta a partir de 2019, con un 37,7% de las transacciones vs. 36,6% en efectivo.

“América Latina en su conjunto representa un mercado dinámico que ofrece un escenario de cambio y oportunidad para los pagos. Las ventas minoristas en general y el crecimiento del comercio electrónico en particular, superarán con creces el 2% de crecimiento estimado para la economía de la región. La investigación apunta a un fuerte crecimiento del comercio electrónico en América Latina, con una proyección de más de u$s 61.000 millones en valor transaccional en 2018 que se elevará a más de u$s 94.000 millones en 2022”, señaló Juan D’Antiochia, gerente general para América Latina en Worldpay.