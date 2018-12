Galperín: “El marco laboral argentino pertenece al siglo pasado”

Marcos Galperín, director ejecutivo de Mercado Libre.

En 1999, Marcos Galperín fundó Mercado Libre, uno de los sitios de e-commerce más lucrativos. De hecho, en los últimos 10 años, fue adquiriendo una gran visibilidad como consecuencia del volumen de operaciones obtenido en toda la región. Este éxito, le reportó varios títulos a la empresa y al propio Galperín. Uno de los más importantes, sino es el principal, es el de ser el referente local de los” unicornios”. Cabe recordar que llevan esa denominación las firmas tecnológicas que logran superar los u$s 1.000 millones de valuación.

Esta semana Galperín sumó un nuevo reconocimiento, ser elegido como CEO del año. Así lo determinó la encuesta que CIO Creative Investigation realizó para Apertura, El Cronista Comercial y PwC Argentina.

Luego del conocer la noticia, Galperín brindó una entrevista a Apertura donde habló del presente de la empresa, su mirada sobre el sector y los modelos ajenos.

En primer lugar, el fundador de Mercado Libre declaró que: “este año se van a hacer 350 millones de compras en Mercado Libre, cerca de 10 compras por segundo.” Además, señaló: “tenemos un volumen grande, pero hay muchísimo camino por recorrer. Nos dimos cuenta de que para seguir avanzando teníamos que mejorar mucho en los tiempos y la calidad de la entrega. Ahí es donde empezamos a trabajar en los últimos años”.

Asimismo, dijo que “miramos a todos. A la India, a China, a Estados Unidos, a Corea”. También, reconoció que “si hubiera que decir qué empresa se asemeja más a Mercado Libre en el mundo, posiblemente sea Alibabá porque a diferencia de Amazon, nosotros no vendemos productos propios”. Aun así, no descartó que en un futuro se pudiera hacer experimento.

Con respecto al sector, Galperín aseveró que el ecosistema emprendedor es potencia en América latina y que “estamos esperando que salga el próximo Mercado Libre”. Además, recalcó que habrá más unicornios.

Por otro lado, comparó la situación con Brasil y dijo que: “el marco laboral argentino pertenece al siglo pasado, es de los principios de la época de la industrialización del país, cuando venía alguien y te hacía hacer 200 veces la misma tarea y el dueño de la fábrica explotaba al trabajador”. “Estratégicamente, tenemos vecinos y socios comerciales que tienen marcos laborales modernos, que se enfocan en generar nuevos empleos que son completamente distintos a los de hace 100 años”.

Por último, el fundador de Mercado Libre dio su visión sobre la situación actual del país de cara a las elecciones del año que viene. Opinó que: “nosotros operamos hace 19 años en toda América latina. Hemos visto de todo: corralito, corralón, cepo. No nos preocupa nada. De lo que estamos convencidos es que nuestro modelo de negocios de democratizar el comercio permite que la gente que antes no podía comprar pueda hacerlo por primera vez en la historia; que quien no podía vender pueda hacerlo”.