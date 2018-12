Después de Navidad, el dólar sube

El valor del dólar llega a los $ 39,40.

Después del feriado por Navidad, el dólar comienza el miércoles en alza. De acuerdo con el Banco Nación, suele tener la cotización más baja del mercado, la divisa estadounidense cotiza a $ 39,40 para la venta y a $ 37,60 para la compra.

Por su parte, en su versión mayorista, el dólar comenzó el día subiendo un 1,65 %. De esta manera, cotiza a $ 38,40 para la compra y a $ 38,60 para la venta.

En cuanto a las otras monedas de la región: el dólar cotiza a pesos uruguayos $31.50 para la compra y a $ 32,96 para la venta. Mientras tanto, en Brasil, la moneda estadounidense opera a 3,89 reales para la compra y a 3,97 reales para la venta. En tanto, en Chile, la divisa estadounidense opera a 685 pesos chilenos para la compra y $ 699 para la venta.

Por su parte, el Banco Central (BCRA) subastó Leliq por $ 118.269 millones a 13 días de plazo y a una tasa promedio del 59,38% anual. Esto representa una leve caída con respecto a la licitación previa cuando cerró a 59,58%. La tasa máxima adjudicada fue de 59,85% y la mínima se ubicó al 58,50%.

En tanto, el Palacio de Hacienda saldrá a colocar Letras ajustadas por CER (Lecer) a 56 días y Letras capitalizables en pesos (Lecap) a 105 y 182 días. Por las mismas, se ofrecerá tasas que capitalizarán mensualmente al 3,75% y 3,5%, respectivamente.

Por último, las reservas del BCRA aumentaron u$s 7.763 millones. Esto es consecuencia del ingreso correspondiente al acuerdo Stand By con el Fondo Monetario Internacional. De esta forma, los activos alcanzaron los u$s 66.343 millones.