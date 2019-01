Cuánto cayó tu salario en comparación al dólar

A principio de 2018, el salario mínimo de $ 9,500 en dólares era u$s 463,41. ¿Cuál es el valor actual de lo que gana un trabajador en comparación con la divisa norteamericana?

En un año el salario mínimo en dólares cayó un 37%.

A principio de 2018, un trabajador que ganaba $ 9.500, el salario mínimo en ese momento, al convertirlo en dólares recibía u$s 463,41. Sin embargo, las turbulencias sufridas en el país menguaron el poder adquisitivo de las personas, el sueldo incluido.

Por ejemplo, en julio del año pasado, el salario mínimo tuvo un aumento y pasó de los $ 9.500 a $ 10.000. Sin embargo, al convertirlo a la divisa estadounidense su valor equivalía a u$s 346,49. En otras palabras, en tan solo 6 meses más tarde, se desvalorizó un 25%.

Algo similar a lo ocurrido a fin de año. Si bien para diciembre del 2018, un trabajador tenía un sueldo mínimo de $ 11.300, en dólares no llegaba a los u$s 300. De hecho, con un dólar por encima de los $ 38, el salario equivale a u$s 295.

Cabe recordar que la mayor diferencia se dio a principios de agosto. En ese momento, el salario mínimo estaba en u$s 265.

Un dato a tener en cuenta es que al empezar el año, Argentina tenía uno de los salarios mínimos más alto de la región. Para el último mes, el país se ubicó en la novena posición. Actualmente, Uruguay, Chile y Costa Rica son los países mejor posicionados. En todos los casos, el sueldo está por encima de los u$s 400.

Argentina, a nivel mundial, fue el país que más devaluó su moneda y superando a Turquía, Brasil y Rusia.