El BCRA salió a comprar dólares, que cerraron a la baja

La divisa norteamericana perforó el límite inferior de no intervención y en BCRA adquirió u$s 20 millones.

La tendencia bajista del dólar se atribuye a una menor demanda y a la liquidación del sector agrícola.

Por primera vez que se implementó el nuevo esquema monetario, el Banco Central compró u$s 20 millones ya que la cotización del dólar mayorista cayó por debajo del límite de no intervención, cuando la cotización alcanzó los $ 37,08 vendedor y $ 36,88 comprador. Esto significa una depreciación de 29 centavos en comparación al miércoles 9 de enero, lo que ubicó a la divisa norteamericana en $ 27,5 por debajo de la banda.

La banda de no intervención estuvo ubicada entre los $ 35,355 y los 48,34.

El Central adquirió u$s 20 millones, menos que los u$s 50 millones diarios de máximo, a $ 37,305 promedio. La última adquisición de dólares por parte del BCRA, u$s 50 millones, se había dado en junio de 2017, con un dólar a $ 16.

La actual adquisición del BCRA, sin embargo, no detuvo la baja del dólar mayorista.

Las razones de esta caída se atribuye a que hubo poca demanda en la jornada y al ingreso de divisas por parte del campo.

La cotización del Banco Nación se ubicó al cierre de la jornada en $ 36,230 comprador y $ 38 vendedor.