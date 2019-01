El dólar vuelve a cerrar por debajo de la banda

Si bien el BCRA volvió a comprar u$s 50 millones, la divisa estadounidense se mantiene por debajo del piso de no intervención.

El dólar cierra en $ 38.

El dólar termina el día con una leve suba, pero sigue debajo del piso de no intervención. De acuerdo con el Banco Nación, suele tener la cotización más baja del mercado, la divisa estadounidense cotiza a $ 38 para la venta y a $ 36,20 para la compra.

Por su parte, el dólar mayorista opera en alza. Con una suba del 0,27 %, el billete verde cotizó a $ 36,90 para la compra y a $ 37,10 para la venta.

Hoy temprano, el BCRA volvió a comprar u$s 50 millones. Pese a la leve suba registrada, el dólar se mantuvo por debajo del piso de la zona de no intervención. El ente monetario sólo puede comprar un máximo de U$s 50 millones por día, lo que hizo el lunes y el martes. Desde el jueves pasado, el organismo lleva adquiridos u$s 160 millones

En cuanto a las otras monedas de la región: el dólar cotiza a pesos uruguayos $32,67 para la compra y a $ 32,67 para la venta. En tanto, en Chile, la divisa estadounidense opera a 670 pesos chilenos para la compra y $ 680 para la venta. Mientras tanto, en Brasil, la moneda estadounidense opera a 3,70 reales para la compra y a 3,70 reales para la venta.

El lunes, el BCRA licitó Leliq a 7 días de plazo por $ 172.096 millones, con una tasa promedio del 57,80%, el viernes pasado, había cerrado en 58,10 %. El rendimiento máximo adjudicado fue del 58,25 % y la mínima, en los 57,25 %.

Por último, ayer, las reservas del Banco Central bajaron u$s 78 millones a u$s 65.958 millones.