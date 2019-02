Super Bowl: la danza de los millones de dólares

Ver Galería El Super Bowl LIII lo jugarán New England Patriots vs Los Angeles Rams

Este domingo, se llevará a cabo una nueva edición del “Super Bowl”, la gran final del fútbol americano. El evento tendrá lugar en la ciudad de Atlanta y se enfrentarán los Patriotas de Nueva Inglaterra contra los Carneros de Los Ángeles.

Cabe recordar que el “Super Bowl” es uno de los eventos deportivos más vistos y lucrativos en todo el mundo. De hecho, se espera que cerca de 200 millones de personas en todo el mundo prendan su televisor para ver el encuentro. Asimismo, el espacio de publicidad de 30 segundos de aire se cotiza en un poco más de u$s 5 millones. Se calcula que las grandes marcas que participan del show llegan a invertir hasta 10% de su presupuesto anual.

Entre los anunciantes más reconocidos se encuentran: PepsiCo, Pringles, Toyota, Mercedes Benz, Audi, Hyundai, M&M´s, Burger King, entre otros.

Tal es la magnitud del evento que la Asociación Nacional de Restaurantes de Estados Unidos realizó un estudio donde estimó que, ese día, 12 millones personas acudirán a restaurantes y bares para verlo y habrá 48 millones de pedidos a domicilio. En este sentido, uno de los productos que mayor demanda tiene son las alitas de pollo. Se espera que solo ese día se vendan 1.300 millones de piezas.

Pero eso no es todo, también se consumirán 3.500 toneladas de guacamole y 13 millones de kilos de papas fritas. En cuanto a la bebida, algunos expertos del sector calculan que solo en cerveza se beberán 1.200 millones de litros, o sea unos $ 1.300 millones.

En cuanto a las entradas, el precio más barato no baja de los u$s 2.400 y la más cara tiene un costo promedio de u$s 20.000. Incluso, existe la opción suite que cuesta u$s 200.000.

Por último, de acuerdo con el Cronista.com la edición 53° del “Super Bowl” será la primera en la que será legal apostar fuera de Nevada. En las casas de apuestas los Patriotas son favoritos con un valor de 1,72 contra 2,15.