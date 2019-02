Cayeron las capturas marítimas

La industria pesquera tiene mayores posibilidades de crecer con las ventas en el exterior, más que con el mercado doméstico.

En 2018 se pescaron 778 mil toneladas de productos marinos, lo que se traduce en una caída del 1,5% respecto al año anterior, según un informe de IES Consultores. La caída se explica “por un fuerte descenso en la captura de peces (3,2%), y de los moluscos (3%), a pesar de la expansión de los crustáceos del 2,1%”, advierte el paper.

“El consumo aparente de productos pesqueros en 2018 fue de 346 mil toneladas, lo que marca una caída del 4,8% frente a las 363 mil toneladas del año 2017. La demanda doméstica se contrajo por el fuerte deterioro del poder adquisitivo, y la fuerte suba de precios sectorial. El consumo por habitante en 2018 llegó a 7,9 kilogramos, un 5,9% por debajo de los 8,4 kg per cápita del año 2017″, agrega el informe.

Las exportaciones fueron de u$s 2.078 millones en 2018, 5,1% más que los u$s 1.978 millones del año previo, incremento que se dio por las mayores ventas al exterior de crustáceos. En cuanto al volumen de los envíos, el año pasado alcanzaron las 477 mil toneladas, un 0,3% por arriba de las 476 mil toneladas de 2017.

“Durante el año pasado, las compras externas alcanzaron los u$s 206 millones, un 4,3% por debajo de los u$s 215 millones del año 2017. Las cantidades sumaron 45 mil toneladas, con una merma del 8% sobre las 49 mil toneladas del año 2017”, indica IES.

El principal destino de las exportaciones de productos pesqueros en el año de 2018 fue España (que desplazó a China), con una participación del 25,5% del valor total, con u$s 531 millones. China estuvo en segundo lugar, con el 23,8% y u$s 494 millones. E Italia, en tercer lugar, con el 9,5% del valor total exportado y u$s 198 millones.

En tanto, los Estados Unidos se ubicaron en el cuarto puesto, con u$s 115 millones y el 5,5% del total, y Brasil ocupó la quinta posición, y reunió el 4,8% del total, con u$s 99 millones. Estos cinco destinos abarcan 69,1% de los envíos totales.

Para Alejandro Ovando, director de IES Consultores, “dado que el sector se orienta principalmente al mercado externo, las perspectivas a futuro indican que la ganancia en competitividad compensaría la caída en el consumo interno”.