Otra de Javier Milei: ahora se disfrazó de superhéroe

El extravagante economista se disfrazó de Dios Emperador Anarcocapitalista, con antifaz y tridente, y así participó en un evento de fanáticos del manga y del animé. No te pierdas el video.

Lilia Lemoine invitó a Javier Milei al evento de otakus, donde fue disfrazado de superhéroe casero.

Las redes sociales no perdieron tiempo y se hicieron su agosto en pleno febrero. No fue para menos. El excéntrico economista Javier Milei, que se autodenomina libertario y es el personaje más conocido del espacio que lidera José Luis Espert, no se priva de nada a la hora de transformarse en freak por voluntad propia.

Esta vez se le ocurrió acudir a un encuentro de otakus (un evento en el que el manga y el animé son los protagonistas y al que muchos de los asistentes van disfrazados con sus personajes favoritos, según explica www.infotechnology.com) con un disfraz de su propia autoría).

Traje enterizo y antifaz negros; capa y guantes amarillos y un tridente o cetro dorado, sin cubrirse ese pelo rebelde que es su marca registrada. ¿De qué fue disfrazado? De Dios Emperador Anarcocapitalista, Ancap lo llama él, con el símbolo de este movimiento en el pecho. Una monada.

Luego de verse zarandeado por las redes sociales (su atractivo no sólo pasa por tomarse para la chacota sus extravagancias sino su discurso amplio en insultos de toda laya), el Guillermo Moreno de Espert (es decir, Milei) tuiteó: “Los liberales/libertarios no sólo somos superiores en lo económico y en lo moral, sino también tenemos sentido del humor y buen gusto, no hay vergüenza en hacer lo que a uno le place, la minifalda se inventó de este lado! (SIC)”.

Quizás la próxima lo veamos en minifalda.