Costantini: “No veo riesgo de default con ningún candidato”

El empresario opinó sobre la situación económica del país en el marco del anuncio de dos nuevos proyectos en el Paseo del Bajo por u$s 500 millones.

En el contexto económico actual no es de sorprender la cautela con la cual se mueven algunos inversores y empresarios en el país. Sin embargo, el anuncio de Eduardo Costantini de dos proyectos en el Paseo del Bajo rompe con esa idea. De hecho, el presidente de Consultatio informó que los dos edificios demandarán una inversión de más de u$s 500 millones.

Por otro lado, el empresario opinó sobre el futuro económico del país luego de las elecciones presidenciales y dijo que “no va a ser tan dramático en caso que no continúe esta administración”. “No veo un default”, por ejemplo, agregó.

Igualmente, Costantini ve que el país tiene poco grado de libertad. Esto se debe a que, por un lado, tiene el nivel de tasas de interés elevado y, también, porque “tiene una deuda de más menos 80 % del producto”. Aun así, el fundador de Consultatio asegura que “se han hecho ajustes positivos en el último año”.

“Al gobierno que viene le va a convenir continuar con este camino, pero con programas especiales dirigidos a alivianar aún más el costo social de este periodo de transición para lograr un crecimiento”, remarcó. Asimismo, volvió a insistir en que no se ve nada parecido al 2001/02. “No se ve caos”, aseguró.

También, Costantini opinó que “sería contraproducente que Macri no triunfara”. De acuerdo con sus palabras, “sería bueno que ganara Macri porque tuvieron que enfrentar la realidad y ahora están tomando mejor el pulso”. Aun así, reconoció que se debe seguir con las reformas estructurales. Para el presidente de Consultatio, si Macri no fuera electo presidente “habría un riesgo de un cambio de rumbo, si bien no caótico, pero si un cambio de rumbo que demore esta dirección”.

Con respecto lo que pasa en el mercado hoy en día, Costantini explicó que se debe a causas externas e internas. Sobre las causas externas, señaló que ha habido un cambio en la percepción de la política monetaria mundial, y que “la inflación no viene por ningún lado”. Además, indicó que hay síntomas de un debilitamiento marginal de las tasas de crecimiento mundial y, por lo tanto, ya se está hablando de una baja de la tasa de interés internacional. Esto, sumado a que los bonos americanos están a niveles prácticamente históricos bajos, beneficia a todos los mercados emergentes. Hay una suba en el precio de las acciones y de los bonos de todos los países emergentes.

En cuanto a las razones internas, el empresario opinó que en Argentina empieza a haber una percepción de que efectivamente gane quien gane no va a haber una situación caótica. Del mismo modo, el mercado piensa en una probabilidad cierta de que esta administración pueda ganar las elecciones. De hecho, para Costantini, si ganara Macri la suba del valor de los bonos sería enorme y bajarían consideralmente el riesgo país y el dólar.

Para finalizar, Costantini aseguró que las obras, tanto de Catalinas Río como de la Torre Huergo 475, comenzarán en 2020. El primero será un edificio de oficinas clase triple AAA de 150.000 metros cuadrados y demandará una inversión de u$s 400 millones. El segundo, en cambio, será un edificio residencial de 50.000 metros cuadrados y se invertirán en él u$s 100 millones.