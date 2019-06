Llega H&M a la Argentina

H&M estará en el nuevo Luján Walk Shopping Center.

A partir de este jueves, se podrá comprar en Argentina productos de la reconocida marca sueca H&M. Sucede que la cadena de tiendas de indumentaria estará presente en el nuevo Luján Walk Shopping Center.

La marca contará con un espacio de 100 metros cuadrados en The Luxury Outlet. Asimismo, el local tendrá otras 23 firmas de indumentaria, cosméticos y accesorios.

Por otro lado, cabe señalar que no se trata de un desembarcó oficial de H&M en el país. De momento, en Argentina solo se venderán los excedentes de stocks que no se pudieron colocar en otros mercados. De hecho, según informó el diario BAE Negocios, no hay ningún plan para que la marca abra tiendas propias en el territorio.

H&M llega de la mano de Arturo Alacahan, presidente de JMC Group, quien también, es propietario de las licencias de New Balance, Speedo, Joma y Birkenstock en Argentina. El empresario reconoció que, si las ventas funcionan bien, llegarán uno o dos contenedores de mercadería al mes.

Además, detalló que habrá un descuento del 20% sobre el precio europeo en ropa femenina. Para dar un ejemplo, las remeras y shorts saldrán alrededor de $500 y camperas y vestidos podrán conseguirse a $ 1.500.

H&M es una cadena de tiendas de indumentaria, complementos y cosmética con 4.700 tiendas propias repartidas en 69 países. Tiene presencia en Europa, Oriente, África, Asia y América y cuenta con más de 161.000 empleados. Además, vende ropa por catálogo e internet en 44 países. Hacía bastante tiempo que se especula con su desembarco oficial en el país.