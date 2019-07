Más del 50% de los argentinos tiene problemas de empleo

En Argentina, el 52,7 % tiene problemas con el empleo.

En el primer trimestre del año, el desempleo llegó al 10,1 %. Así, lo comunicó el INDEC el mes pasado al revelar las cifras sobre la situación del trabajo en el país.

Sin embargo, el dato se vuelve más preocupante al añadirle los aumentos en las tasas de subocupación demandante, creció a 8,4%, la de ocupados demandantes de empleo, que hizo lo propio hasta 9,1%, y la tasa de sobreocupados que llegó al 25,1%. De esta manera, el último informe del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano concluye que el 52,7% de la población económicamente activa tiene problemas de empleo. Además, el estudio informó que, del total de asalariados, un 35% no registra descuento jubilatorio

Al respecto, Víctor Beker, director del CENE, advirtió: “Se incrementó el porcentaje de población en busca de empleo pero que no lo encuentra, lo que se verifica en particular en las mujeres. De hecho, los segmentos más castigados por el desempleo son las mujeres de 14 a 29 años, con un 23,1%, y los varones de igual grupo etario, con un 18,5%. Se trata, en muchos casos, de individuos que no tuvieron ocasión de tener una experiencia laboral y ello les cierre la posibilidad de obtenerla, conformando así un verdadero círculo vicioso”.

Asimismo, el economista agregó: “Dadas las variaciones negativas registradas en los niveles de actividad en el período, con descensos del PIB del 5,8%, de la construcción del 6,8%; del consumo privado de 10,5%, de la industria manufacturera del 10,8%, y de la inversión de 24,6%, no debe llamar la atención su impacto en el mercado de trabajo”.

Cabe señalar que, según los datos oficiales, hay 1.967.000 desocupados y 7.691.000 con problemas de empleo. Este valor representa casi un punto más que el 9,2% del mismo período de 2018; y un punto contra el último trimestre de 2018 donde se marcó un 9,1%.