El dólar y riesgo país cierra la semana en baja

El dólar cerró en $ 43,40.

El dólar baja 10 centavos y cierra nuevamente en baja. La divisa estadounidense terminó la semana con una cotización de $43, 40 para la venta y a $ 41,40 para la compra. Así, figura en la pizarra del Banco Nación. A su vez, el mayorista finalizó a $42,22 para la compra y $42,42 para la venta, sólo 3 centavos menos contra el cierre de ayer.

Asimismo, la tasa de referencia del Banco Central, volvió a caer y terminó hoy en 58,70%, 2 puntos básicos menos que ayer. El total de Leliqs subastadas en la jornada fue de $ 244.053 millones.

En la primera licitación de Leliq se adjudicaron $162.550 millones a una tasa máxima de 58,75%, mínima de 58,40% y promedio de 58,69%. En la segunda, por $81.503 millones, la tasa máxima fue 58,89%, la mínima 58,40 y la promedio 58,73%.

La licitación de u$s 60 millones del Banco Central se dividió en tres tramos, de u$s 30 millones a un precio promedio de $42,47, u$s 24 millones a un precio de $42,43 y u$s 6 millones a $42,42.

Al igual que el dólar, el riesgo país se mantiene en baja y, a las 15.25 horas, se ubicaba en 784 puntos básicos.

Las acciones que cotizan en la Bolsa de Nueva York mostraban 15 bajas y una sola alza.