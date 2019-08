El BCRA vendió u$s 250 millones pero el dólar subió

El dólar siguió su tendencia alcista. En lo que va de la semana ya subió un 32%.

A pesar de los anuncios de medidas económicas del presidente Mauricio Macri, y cuando en el mercado global corren vientos tormentosos, el dólar minorista del Banco Nación cerró vendedor a $ 63 y comprador a $ 57, con un spread de $ 6 entre una y otra punta. La suba fue del 8,62%.

El volumen operado fue de u$s 735 millones, y el Banco Central vendió de sus reservas u$s 248 millones, más los u$s 60 millones por cuenta del Tesoro. En este semana, el Central vendió reservas por un total de u$s 503 millones ya que el alza del dólar desde las PASO fue del 32%.

El mayorista, por su parte, terminó la jornada con una cotización de $ 60,40, lo que significa una suba de $ 4,60, o sea un 8,6%. El blue, en tanto, cotizó a $ 54 comprador y $ 57 vendedor, con una suba del 2,7%.

La tasa de corte del BCRA por la subasta de Leliqs quedó en 74,92% tras haber adjudicado $ 272.685 millones a ocho días. Hoy hubo vencimientos por $ 243.225 millones.

El riesgo país se ubicó en 1.958 puntos básicos, luego de abrir a 1812 y tener un pico máximo de 1.963 puntos. Ayer había cerrado en 1.771 p.b.

En el riesgo país influye fundamentalmente la visión negativa del mercado ante la posibilidad de que gane la fórmula Fernández-Fernández en octubre, luego de el abrumador resultado en las PASO a favor de esta fórmula que plantea control de cambios, de ingreso de capitales, beneficios gratuitos para jubilados y aumentos salariales que no se sabe cómo van a ser financiados. Pero también influye la inestable situación del mercado global, aunque en menor medida.

Mañana se verá cómo reacciona el mercado local, luego de que el presidente Macri anunciara que había hablado con su contrincante Alberto Fernández y que el candidato del kirchnerismo “se mostró con la vocación de intentar llevar tranquilidad a los mercados respecto a los riesgos de una eventual alternancia en el poder (las negritas son de esta redacción) y quedamos en mantener una línea abierta directa entre los dos”, según explicó Macri en un tweet.