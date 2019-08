Mercados menos volátiles: bajó el dólar y el riesgo país

El dólar bajó más de un 6% y llegó a $ 59. Para Fernández es un precio competitivo, por lo que no bajaría de ese valor.

Como para confirmar que la reacción de los mercados tras las PASO fue más política económica, hoy, tras la conversación que mantuvieron el candidato Alberto Fernández, y el presidente Mauricio Macri, el dólar en los mercados bajó, lo mismo que el riiesgo país.

La divisa vendedora minorista en el Banco Nación cerró a $ 59, un 6,34% menos que ayer, mientras que el comprador estuvo en $ 54. El mayorista tuvo una baja del 5,22% al cotizar 57,25, $ 3,15 por debajo del cierre del miércoles.

El blue, en tanto, cayó 2,52% ya que el vendedor estuvo en $ 59 y el comprador, $ 55. El volumen negociado fue de u$s 537 millones. El Central no intervino con sus reservas y de los u$s 60 millones que ofreció por cuenta y orden del Tesoro, sólo vendió u$s 44 millones.

El riesgo país bajó a 1.764 puntos básicos, mientras que ayer se había ubicado en 1.946 p.b. Esto es porque los inversores extranjeros no confían en las declaraciones de Alberto Fernández, ya que el Peronismo muchas veces borró con el codo lo que firmó con la mano. Y también por sus contradicciones por el tema de no pagar los intereses de las Leliqs, hacer promesas que nadie se sabe cómo se van a financiar o que sus socios (como Felipe Solá) propusieran es desdoblamiento del mercado de capitales. Lo que luego fue relativizado por sus otros asesores.

La tasa de interés de corte del Banco Central fue de 74,96%, por adjudicaciones de Leliqs por $ 284.809 millones. La suba fue de 3 puntos básicos más que ayer.

El reacomodamiento del mercado no sólo se dio por el diálogo entre Fernández y Macri, sino también por declaraciones de Emmanuel López Agis, uno de los asesores del candidato que nombró Cristina Kirchner. López Agís dijo que nadie defaultea por las necesidades que va a tener Argentina en los próximos años.

Otra razón fue que el Banco Central determinó que los bancos reduzcan sus tenencias en dólares (no de los ahorristas sino las que tienen los propios bancos en futuros y líquidos), lo que hizo que las entidades tuvieran que vender divisas.