El dólar se mantuvo estable y cerró sin cambios

El dólar cerró en $ 57.

El dólar se mantuvo estable durante todo el día. La divisa estadounidense no varió a lo largo de la jornada y cerró en $ 57 para la venta y a $ 52 para la compra. Así figura en la pizarra del Banco Nación, suele tener la cotización más baja del mercado.

En cambio, el mayorista subió 20 centavos pasado el mediodía. De esta forma, finalizó en $54,82 para la compra y $55,02 para la venta

Igualmente, para mantener el tipo de cambio, el BCRA vendió u$s 94 millones. Si bien en una primera subasta de u$s 50 no hubo compradores, realizó otras tres en las que vendió u$s 26 millones, u$s 27 millones y $41 millones respectivamente a un precio de $54,99.

Además, como es habitual,se realizaron las dos subastas por parte del Ministerio de Hacienda. En la primera sólo se adjudicaron u$s 19 millones a un precio promedio de $54,99. En la segunda fueron u$s 41 millones a $54,98.

La tasa de corte del BCRA por la subasta de Leliqs quedó en 74,97% tras haber adjudicado $255.489 millones. En la primera licitación de Leliq, el organismo monetario adjudicó $143.933 millones a una tasa máxima de 75%, mínima de 74,90% y promedio de 74,97%. En la segunda, por $111.557 millones, la tasa máxima fue 75%, la mínima 74,90% y la promedio 74,98%.

El riesgo país no se movió de los 1853 puntos básicos, valor que alcanzó ayer al cierre de la jornada.

Por último, los títulos privados argentinos en Wall Street vuelven a recuperarse y suben por segundo día consecutivo.