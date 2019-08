El dólar mayorista cayó levemente y se ubicó en $ 57,90

Luego de llegar a $ 62, el dólar terminó en $ 60 minorista vendedor en el Banco Nación.

Tras los anuncios de reperfilamiento por parte del Gobierno, el mercado reaccionó con un dólar alcista, que llegó a tocar los $ 62 en la rueda, para luego bajar y colocarse en $ 60 vendedor minorista en el Banco Nación, y $ 56 comprador. El mayorista cayó 30 centavos al cierre de la rueda y cotizó en $ 57,90, mientras que el blue cerró a $ 59,75 comprador y $ 60,75 vendedor.

El Banco Central intervino en el mercado con u$s 223 millones, pero no subastó los u$s 60 millones por cuenta del Tesoro. Primero se operó en el mercado de futuros, pero luego intervino directamente en la plaza. El volumen operado fue de u$s 653 millones.

La subasta de Leliqs fue por un monto de $ 161.174 millones con una tasa de corte de 78,20%. Como hoy vencían $ 268.243 millones, la emisión fue de $ 109.500 millones.

El riesgo país se ubicó en 2.300 puntos básicos, el más alto desde la reestructuración de deuda de 2005.

En la Bolsa porteña, el panel de S&P Merval caída un 5%, mientras que las ADR mostraban caídas en todos los papeles, menos en tres. Los más afectados hoy fueron el Grupo Financiero Galicia, con una baja de 6,6%, mientrfas que una de las que subió 2,4% fue Ternium. Los papeles que cotizan en Nueva York mostraban fuertes caídas en el mes: Edenor fue la que más perdió, con -72,3%; luego seguían en orden de caída el Grupo Financiero Galicia, -67,6%, y Central Puerto,- 65,9%.