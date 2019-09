Cierre de semana sin cambios para el dólar

El dólar cerró la semana en $ 57 para la venta.

El dólar minorista cerró la semana sin cambios. La divisa estadounidense terminó la jornada con una cotización de $ 57 para la venta y de $ 53 para la compra. A sí figura en la pizarra del Banco Nación que suele tener la cotización más baja del mercado.

Mientras tanto, el dólar mayorista mayorista bajó 19 centavos hasta los $ 55,82 . Asimismo, el blue se mantuvo estable y operó en $ 59 para la venta. Mientras, el contado con liquidación estuvo en $ 62,97. Por su parte, el euro llegó a los $ 64 para la venta y a $ 61 para la compra.

El Banco Central intervino realizando cinco subastas. En la primera vendió u$s 169 millones a un precio promedio de $59,13, en la segunda, u$s 52 millones a $58,79, en la tercera u$s 96 millones a $59,08%, la cuarta u$s 70 millones a $59,25, y la quinta subasta se declaró desierta.

La tasa de corte por la subasta de Leliqs siguió a un nivel similar. En la primera licitación de hoy se adjudicaron $97.629 millones a una tasa máxima de 86%, mínima de 85% y promedio de 85,78%. En la segunda, por $106.724 millones, la tasa máxima fue 86%, la mínima 84,48% y la promedio 85,87%.

El riesgo país se acerca a los 2.000 puntos básicos y se ubica en 2.053 pb.

En tanto, la Bolsa porteña marcaba a esa hora una suba del índice S&P Merval del 2,18 % y se ubicaba en 27.518 puntos.

Las acciones de empresas argentinas en Nueva York tuvieron un día positivo con 13 subas y apenas cuatro caídas. Los títulos que más subieron fueron los de IRSA con un 9,51%. En cambio, la mayor caída la tuvo Transportadora Gas del Sur con un 2,28%.