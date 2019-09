Norberto Taranto: “Sica es un vende patria”

El empresario autopartista opinó sobre la realidad del sector, en general, y de su compañía, en particular. También, criticó duramente la política económica del gobierno de Macri.

Norberto Taranto, dueño de la fábrica de juntas y otras autopartes que lleva su nombre.

Desde mediados del 2018 Argentina sufre una crisis económica que se agudizó después de los resultados de las elecciones primarias. Al igual que muchos otros, el sector autopartista también se vio fuertemente afectado. De hecho, según un informe elaborado por la consultora Investigaciones Económicas Sectoriales (IES), en el primer semestre del año, las ventas cayeron un 21,6%.

En diálogo con Fortuna, Norberto Taranto, dueño de la fábrica de juntas y otras autopartes que lleva su nombre, explica mejor el panorama que afronta el sector.

En primer lugar, el empresario detalló la realidad del sector y aseguró: “El sector autopartista está muy mal. Estamos en una recesión nunca vista”. “Nunca vi este nivel de parate comercial con tanto tiempo de duración. Incluso, las exportaciones sufrieron una caída en las ventas”, lamentó.

Por otro lado, sobre el posible acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, Taranto aseguró que “es una gran oportunidad para progresar”. Aun así, advirtió: “Es una buena unión, siempre y cuando se respete el contenido de origen”. Esto se debe al temor de que algunos productos europeos se puedan realizar en China a un costo menor y se cobre a un precio más alto.

Sin embargo, no fue éste, precisamente, el acuerdo que más preocupa al dueño de la fábrica de autopartes. Para Taranto, el principal problema es el tratado automotriz firmado entre Argentina y Brasil. En este sentido, cabe señalar que el intercambio sectorial entre los dos países se rige por un acuerdo bilateral, cuyo punto central es el “flex”. En otras palabras, el coeficiente de desvío del comercio en un sentido u otro.

Hasta el momento, el acuerdo se firmó en base a un “flex” de u$s 1,5 por cada dólar exportado por el otro país y tenía vigencia hasta junio de 2020. El nuevo arreglo entre los países ampliaría el “flex”. Además, condonaría a las terminales y autopartistas que sobrepasaron los límites del “flex” de us$ 1,5.

Ante esta noticia, el empresario se sintió decepcionado por el gobierno. “Me siento estafado por Sica. Es un vende patria” aseveró muy enojado. En su visión, empresas como Toyota y Ford que cumplieron con lo pautado se verían sumamente perjudicados y se premiaría a otras que no lo hicieron. Tal es el disgusto de Taranto quien, pese a haber votado a Macri en las últimas elecciones, aseguró que: “en caso de haber ballotage, voto a Alberto Fernández”.

En cuanto a la empresa en particular, el dueño de la compañía contó que hace seis años bordean el punto de equilibrio y que “invierten para mantenerse actualizados con los avances tecnológicos”. Puntualizó que los últimos años fueron difíciles y pasaron de facturar u$s 75 millones anuales a u$s 40 millones. También, tuvo que decidir la reducción de personal. La empresa pasó de contar con 1.000 trabajadores a 700. Aun así, Taranto destaca la calidad de sus trabajadores como profesionales y como personas.

Sin embargo, el empresario se mostró optimista sobre el futuro. “Vamos a seguir con lo que producimos y vamos a seguir exportando a Brasil y Alemania que son nuestros principales mercados”. Igualmente, resaltó la necesidad de contar con un Estado que regule al mercado. “Basta con ver otros países para ver que no funciona más la idea de que los mercados se regulan solos. Es una idea vieja”, sentenció.