Cómo obtener una visa de residente en EE.UU.

Desde mañana, los interesados en conseguir una visa de residente en EE.UU., pueden inscribirse on line.

Desde mañana y hasta el 5 de noviembre podrán inscribirse los argentinos que quieran participar de la lotería de visas para el Programa de Visas de Inmigrantes por Diversidad que otorga todos los años Estados Unidos a los ciudadanos de países con baja tasa de inmigración a ese país.

A partir de las 13 horas de Argentina (12 hs. del Este de EE.UU., -4 horas respecto al Meridiano de Greenwich) comienza el período de registro. Para participar de este programa no se cobra arancel (si entra en un sitio que no termine en la sigla gov o pretenda cobrarle, no acepte, es falso).

La inscripción se hace sólo on line en www.dvlottery.state.gov para completar el formulario y es gratuito. Pueden solicitarlas argentinos nativo (o sea, en la mayoría de los casos el país de nacimiento del solicitante). “Sin embargo, si una persona nace en un país cuyos nativos no son elegibles pero su cónyuge nació en un país cuyos nativos sí son elegibles, esa persona puede reclamar o adquirir el país de nacimiento del cónyuge, siempre y cuando se les emitan las visas a ambos, el solicitante y su cónyuge, y siempre y cuando ingresen a los Estados Unidos al mismo tiempo. Asimismo, si una persona nació en un país cuyos nativos no son elegibles, pero ninguno de sus padres nació en ese país ni residían en el mismo al momento del nacimiento, esa persona puede reclamar el país de nacimiento de uno de sus padres”, aclara la página de la embajada norteamericana.

Por otro lado, también pueden solicitar visa para viajar el cónyuge y los hijos solteros menores de 21 años del solicitante principal.

El solicitante debe tener secundario completo o tener dos años de experiencia de por lo menos cinco años en un trabajo u oficio que requiera por lo menos dos años de capacitación.

Los formularios deben completarse totalmente y hay que registrarse con una foto que no tenga más de seis meses.

Los solicitantes van a ser elegidos al azar por un sistema computarizado, información que estará disponible a partir del 5 de mayo de 2020 en la página de inscripción. No habrá otro medio de información (ni mail, carta u otro sistema). A partir de ese día se dará mayor información y en la cita de la entrevista que se hará a los elegidos se cobrará un arancel que se paga en el consulado.

Hay que tener muy presente que el día de finalización de las inscripciones es el martes 5 de noviembre de 2019 a las 14 horas de Argentina (12 hs. del mediodía del Este de EE.UU., -5 horas de GMT).

Por ley, Estados Unidos dispone de 50.000 visas de este tipo para sortear entre distintos países divididos en seis regiones alrededor del mundo. Ningún país puede tener más del 7% del total de las visas que se otorgan.