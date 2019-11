Cómo fue la primera llamada de celular en el país

El primer llamado fue entre Maria Julia Alsogaray y Carlos Menem. Foto Diario La Prensa

El 1° de noviembre de 1989, María Julia Alsogaray realizó por primera vez una llamada desde un teléfono móvil. Del otro lado atendía, en la residencia de Olivos, Carlos Menem, entonces presidente de la Nación.

A diferencia de lo que pasa hoy en día, es muy raro encontrar alguna persona que no tenga un celular, a finales de los 80 tener un teléfono móvil era un símbolo de status. De hecho, era fundamentalmente para empresas, millonarios y aquellos que no conseguían líneas fijas de la estatal Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel). Además, el servicio solo estaba habilitado para el Area Múltiple de Buenos Aires (AMBA) y Movicom era la única empresa que los comercializaba.

Cabe recordar que, en esa época, existían dos modelos: el Vehicular y el Transportable. El primero estaba diseñado especialmente para usar en los autos. El mismo, pesaba 1,2 kilogramos y se conectaba, por medio de un cable, a la batería del vehículo.

Por otro lado, el Transportable, consistía en un pequeño maletín de 4 kilos de peso que tenía una batería con autonomía para dos horas.

La implementación de su uso fue lenta y conllevó una inversión de u$s 60 millones en los primeros dos años. De hecho, en mayo de 1990, seis meses después del primer llamado, Movicom solo tenía 3.000 suscriptores.

En ese entonces, la compra del equipo básico de Movicom costaba u$s 1.320 de contado (u$s 440 dólares por la conexión y 880 por el equipo de Motorola). A ese precio había que agregarle otros u$s 200 de depósito, que se reintegraban al año de servicio.

El interior del país tuvo que esperar cuatro años para que llegara el celular. Fue de la mano de CTI Movil en 1994. Dos años más tarde, Teléfonica incursionaba en el marcado con su marca Unifón en el sur del país. Al mismo tiempo, Personal comenzó a prestar servicios en el norte del país.

A partir de entonces, los celulares fueron cambiando de tamaño, fueron incorporando nuevas funciones, pero hubo algo que se mantuvo a lo largo de estos 30 años, el teléfono móvil se volvió una parte vital de nuestra vida cotidiana.