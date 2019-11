Prevén ingresos fiscales por u$s 1.000 millones

El sector espera generar en la próxima década 144.000 nuevos puestos de trabajo y exportar por u$s 15.000 millones.

Por cada peso de promoción fiscal en el sector, el Estado recibirá $ 1,75.

Un informe sobre la industria del conocimiento indica que el sector creará en la próxima década 144 mil nuevos puestos de trabajo y le generará al fisco ingresos por u$s 1.000 millones.

Según un estudio elaborado por la comisión de impuestos de Argencon, gracias a la Ley del Conocimiento el empleo de este rubro crecería un 5,7% anual, hasta 2030, mientras que el Estado podrá recaudar $ 1,75 por cada peso de promoción fiscal.

Estas ventajas vendrán de la mano de un impulso a las exportaciones y a la creación de empleo calificado a partir de la reciente sanción del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento. Se proyecta que el sector podrá exportar u$s 15.000 millones anuales para finales de la década, ayudando a incrementar los ingresos en la balanza de pagos.

«La comisión está formada por analistas impositivos de los principales estudios del mercado. Los especialistas determinaron que por cada $ 100 de salario bruto al Estado ingresarían $ 30. Los montos surgen de un promedio de salarios estimados. En el caso de un programador senior, el salario medio actual es de $ 74.870 mensuales, suma que para el Estado representa $ 23.000 en concepto de contribuciones patronales, aportes previsionales, impuesto a las ganancias, ingresos brutos y otros impuestos al consumo», señala el informe.

Para estas conclusiones, los especialistas se basaron en los resultados del Régimen de Promoción para el software de 2004. A partir de entonces, se crearon 70.000 nuevos puestos de trabajo, las exportaciones crecieron un 8% anu8al de manera constante y pasaron de u$s 170 millones a u$s 1.800 millones, y se crearon más de 30 polos IT en el país.

Otra referencia que fue tomada en cuenta es que, según la OMC, entre 2012 y 2017 la industria creció en países de referencia (Corea, Letonia, Polonia, Israel, Filipinas) más de un 8% anual y llegó en algunos (Costa Rica, Rumania) al 12%. «Esta cifra triplica la tasa de crecimiento media de las economías de esos países», advierte el informe.