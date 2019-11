El dólar cerró sin mayores cambios

Gracias al cepo hard, la divisa norteamericana no sufre grandes cambios en su cotización. Bajó el riesgo país y caía la bolsa.

El dólar blue tuvo una leve suba durante la jornada, pero cerca del cierre bajó 0,37%.

El dólar casi no registra cambios debido al «cepo hard» y, salvo un leve repunte del blue promediando la jornada, cerró sin cambios. El minorista del Banco Nación seguía igual en $ 57,50 comprador y $ 62,50 vendedor. El mayorista tuvo un leve repunte de 0,12% y terminó $ 59,60 para la compra y $ 59,80 para la venta. El contado con liquidación estuvo en $ 75,14 comprador y $ 75,22 vendedor, con una baja de 0,62%. También bajó un 0,1% el dólar bolsa o MEP y quedó en $ 71,92. El euro cerró $ 65,40 para la compra y $ 69,40 para la venta.

En cuanto al blue, si bien durante la mañana no tuvo movimientos, a la tarde llegó a $ 66,75, para caer al cierre en un 0,37% y quedar en $ 66 para la compra y $ 66,50 para la venta. El Banco Nación salió de compras y se hizo con u$s 40 millones, pero cortó sus adquisiciones cuando el paralelo comenzó a subir. El total transado fue de u$s 212 millones.

Hoy vencían $ 183.731 millones en letras de liquidez (leliqs), pero el Banco Central colocó en las dos subastas $ 171.593 millones en total, a una tasa promedio del 63%.

En la bolsa local el índice S&P Merval caía un 0,14%, con 33.372,88 puntos. El panel general mostraba 47 alzas, 16 papeles sin cambios y 57 en baja. Las acciones argentinas que cotizan en la bolsa de Nueva York marcaban cuatro subas, 12 bajas y una sin cambios. Las que más caían eran BBVA Banco Francés, -2,63%; y Banco Macro, -2,08%. Las que más subían fueron IRSA ADR, +5,26%, y Central Puerto, +3,44%.

El riesgo país cayó hoy 2,80% y quedó en 2.215 puntos básicos, frente a los 2.274 p.b. de ayer, con una baja en el mes de 3% y de 171,50% en lo que va del año.