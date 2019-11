India en busca del litio y el petróleo argentinos

Para Dinesh Bhatia, reciente embajador de India en la Argentina, las relaciones entre países tienen grandes oportunidades.

Desde el piso 19 del edificio torre que cobija a la embajada de la India en la Argentina pueden verse las callecitas arboladas de Puerto Madero, los yates blancos en los amarraderos, el trazado perfecto de las vías del ferrocarril de carga, la reserva ecológica salpicada de lagunas, como si fuera un espejo roto, el río marrón que se extiende hasta lo infinito, casi como un mar.

El embajador Dinesh Bhatia, sin embargo, no ha tenido demasiado tiempo para disfrutar de ese paisaje. Asumió su cargo en agosto y, más temprano que tarde, tuvo que afrontar una agenda repleta de compromisos. Como él mismo lo cuenta, las relaciones comerciales entre la Argentina e India se han potenciado desde la visita del presidente Mauricio Macri –en febrero mantuvo reuniones con las más altas autoridades de ese país-, pero resta mucho trabajo por hacer para fortalecer un intercambio que aún se encuentra en estado embrionario.

Fortuna: ¿Cómo describiría a la Argentina que encontró a su llegada al país?

Bhatia: Cumplí dos meses como embajador aquí. Asumí el cargo en el mes de agosto y la experiencia ha sido muy buena hasta el momento. Las relaciones entre los dos países están creciendo y por eso hay mucho trabajo para el embajador aquí. En los primeros días, en agosto, tuvimos la visita del viceministro de Relaciones Exteriores de la India. Esto fue una visita bilateral y mantuvimos una charla con el canciller y otros funcionarios argentinos. Además tuvimos las festividades por el 150 aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, donde la vicepresidenta Gabriela Michetti fue la invitada de honor.

Fortuna: ¿Qué tipo de nación es India hoy en día?

Bhatia: Es muy difícil poner a India en palabras. Siempre digo que India es una experiencia, lleva toda una vida conocerla. Es el único país en el mundo que tiene todo: montañas, mar, el sol, el desierto. Es, además, la civilización más antigua del mundo y por eso hablamos mucho sobre espiritualidad. La gente de América latina y en especial de la Argentina va mucho allá para hacer turismo espiritual. Viajan para realizar su propia búsqueda interna. En 2018 más de 16.000 argentinos visitaron India.

Fortuna: ¿El flujo turístico incluye indios viniendo a la Argentina?

Bhatia: Por supuesto, aunque la distancia es muy grande, son 15.000 kilómetros y no hay vuelo directo. No puede haberlo por la distancia, son 22 horas. Hay muchas rutas, desde Europa haciendo escala en Londres y París, pero también hay rutas que pasan por Doha o Estambul. Las posibilidades son muchas.

Fortuna: ¿Hay empresas de la India radicadas en la Argentina?

Bhatia: Sí, entre las más importantes está Crisil, que es una consultora que cuenta con más de 650 empleados; TCS, que es una empresa que trabaja en tecnología, la más grande de la India. Tiene más de 300.000 personas trabajando para ellos en todo el mundo. Aquí hay menos de 200. Otra firma relevante es Cognizant, que es una multinacional que cuenta con 150 empleados en la Argentina. Además hay interés en desarrollar negocios en el rubro farmacéutico y en motos.

Fortuna: ¿Se registran empresas argentinas radicadas en India?

Bhatia: Sí, pero las inversiones de las empresas indias aquí son más importantes en cantidad que las de Argentina en India. Es muy interesante cuando vemos el comercio entre los dos países, porque Argentina exporta mucho más que nosotros. El volumen total es de u$s 2.500 millones en el intercambio. De esa cantidad, casi u$s 1.950 millones son exportaciones argentinas. Pero hay mucho potencial entre las dos naciones para hacer muchas cosas. Nosotros exportamos por poco más de u$s 500 millones hacia aquí. He identificado temas en los cuales podemos trabajar en conjunto, particularmente en agricultura y minas y minerales.

Fortuna: Han sostenido varias reuniones con funcionarios de diversas provincias mineras. ¿Hay posibilidades de concretar inversiones allí?

Bhatia: Vino una delegación con nivel ministerial hace unas semanas y mantuvimos reuniones con funcionarios de Salta, Jujuy y Catamarca. Estamos hablando de muchos minerales. El litio interesa mucho también. Otra cosa importante es el petróleo y el gas. India es el segundo importador de petróleo del mundo. Tenemos mucha capacidad para importar. Hay posibilidades de hacer negocios también con la Argentina.

Fortuna: ¿Qué tipo de productos le compran a la Argentina?

Bhatia: Principalmente productos vinculados a la agricultura. Somos los principales compradores de aceite de soja de la Argentina. De los u$s 1.950 millones que exporta Argentina, aproximadamente u$s 1.500 millones están dados por la venta de aceite de soja. También compramos lentejas. No compramos carne de vaca, porque nosotros no la consumimos. En cambio, somos los más grandes exportadores de carne de búfalo.

Fortuna: ¿Y qué le vende India a la Argentina?

Bhatia: Químicos, maquinaria, productos del sector farmacéutico. India es el más grande exportador de productos farmacéuticos en el mundo, especialmente en genéricos. El costo de producción de India en este rubro es el más bajo del mundo. Hay muchas posibilidades de cooperación en este sector. Podemos hacer un proyecto conjunto y se pueden importar medicinas que son más baratas. Esto beneficia claramente a la gente.

Fortuna: El tema de la competitividad está siempre en discusión en nuestro país. ¿Cuáles son las claves para tener costos bajos?

Bhatia: En India tenemos el beneficio de la demografía. Tenemos mucha población, más de 1.300 millones de personas. La población de jóvenes, los millennials, es más alta en India que en el promedio del mundo. Tenemos casi 34% de millennials, mientras que en el resto de los países ronda el 27%. Cuando vemos la economía de nuestro país hay que considerar que tenemos un PBI de u$s 2,8 billones, contra u$s 600 mil millones de la Argentina.

Fortuna: ¿Cuán alta es la presión impositiva?

Bhatia: India ha cambiado en los últimos 15 años y los impuestos han bajado mucho. El Estado de Derecho es algo muy importante. Además formamos parte de la Organización Mundial de Comercio. No hay impuestos altos en comparación con otros países del mundo. India es una economía abierta y no hay barreras arancelarias para las importaciones.

Fortuna: ¿Cómo son las leyes laborales y la relación con los sindicatos?

Bhatia: Tenemos leyes laborales, pero no creo que se pueda hacer una comparación entre los sindicatos de India y los de la Argentina. Me parece que trabajar en India es mucho más fácil. El Gobierno brinda apoyo a la industria y al sector agropecuario.

Fortuna: ¿El gobierno indio brinda subsidios y líneas de crédito al sector productivo?

Bhatia: Créditos sí, subsidios no. Si usted va a hacer negocios, esto tiene que desarrollarse en el terreno comercial, no interviene el Estado. La banca pública es muy grande y brinda crédito, al igual que la banca privada. Entre 2014 y 2019, en cinco años, el primer ministro comenzó un programa de inclusión financiera para los pobres de la India. Abrimos 330 millones de cuentas nuevas en los bancos públicos. Los pobres no tenían posibilidad de abrir una cuenta, y sin cuenta no se pueden incluir en la mayoría de la sociedad. Hablamos inclusión financiera y social para todos. Por ejemplo, construimos más de 110 millones de baños en las áreas rurales. Particularmente para las mujeres, que no tenían acceso a los baños en esas áreas. Esto les da mucha dignidad, ahora tienen baños en la casa. La cuenta en los bancos es también un símbolo de estatus para muchos, no solamente económico sino también social.

Fortuna: ¿Cuánto mejoró la relación de los dos países a partir de la visita del presidente Macri?

Bhatia: Mucho. Estamos hablando de varios temas para invertir y realizar negocios. Como ya dijimos, agricultura, turismo, petróleo, minería. Eso ha potenciado la relación bilateral.

Fortuna: Usted ejerce como embajador también ante Uruguay y Paraguay. ¿Cómo es la relación del Mercosur con los Brics, del cual forma parte India y también Brasil?

Bhatia: El comercio, puntualmente con Brasil, es mucho más alto en estos momentos. El bloque Brics funcionó. El comercio bilateral no tiene nada que ver igualmente con Brics o el G20. Con Brasil hay mucha complementariedad, pero también la hay con la Argentina, por eso existe mucho potencial para que el comercio crezca. También comerciamos mucho con México, Venezuela y Chile.

Fortuna: Hace unos días recibió a las autoridades de la Unión Industrial Argentina. ¿Qué proyecciones tiene el intercambio con este sector?

Bhatia: Hay potencial. Existen posibilidades de realizar inversiones bilaterales. Estamos hablando con empresarios de la India y recibimos una delegación de 25 empresas que vino aquí el 1 de octubre. La Cancillería organizó un programa en Buenos Aires y fue muy interesante ya que también hubo 80 compañías argentinas que tomaron parte de este evento. El Gobierno tiene la responsabilidad de crear una plataforma para el sector privado. Cuando en el sector privado ven que tienen posibilidades de ganar, entonces vienen.