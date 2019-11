Diego Ferro: «Asusta que no haya un plan económico»

A los inversores extranjeros y argentinos les preocupa la poca información sobre el futuro gabinete y las medidas del próximo gobierno.

Diego Ferro es un economista argentino que conoce muy bien lo que piensan los inversores extranjeros, en especial los norteamericanos. Está radicado en Nueva York, donde trabaja como Portfolio Manager en Greylock Capital Management.

Observador de la situación en la Argentina, Ferro destacó que «el lado positivo de todo esto es que como transición (presidencial), dada a la historia de la Argentina, está tranquila. Por otro lado, no es típico para un país que una administración esté por entrar y haya tan poca información de lo que va a hacer».

En diálogo con el programa Dato sobre Dato de Radio Milenium, Ferro señaló que «es bastante difícil poder predecir lo que va a llegar a hacer Alberto Fernández dado a todas las cosas que dijo. Si bien, se puede llegar a entender el tema de esperar a asumir para no desgastar, pero no hay desgaste si hay un plan. Lo que asusta es que no haya un plan. Supongo que la visión de afuera no es distinta a la local».

Sus principales conceptos fueron:

-«No da la sensación de que haya muchos caminos distintos. Se puede tratar de hacer algo medio populista y fallar o empezar a hacer las cosas de una manera seria, tener un plan serio, sostenible y de esa manera se evitan problemas en los próximos meses».

–«Hablar de reestructuración hasta que no haya un plan serio es una pérdida de tiempo». «Que haya calma no quiere decir que la situación no esté mal». «Está la sensación de que no puede haber un plan de reestructuración sino hay un plan serio. El único tema de que el concepto de plan serio no está claro. Parte de la gente que habla de plan serio no parecen economistas que uno asocie con planes serios».

-«Yo creo que en general había expectativas medianamente optimistas de pragmatismo. La imagen que el mercado recordaba de Alberto Fernández como jefe de gabinete era una persona pragmática. Pero se nota que hay una ideología progresista. Cuando uno mira el progresismo en Latinoamérica hay distintas vertientes. En el caso de Evo Morales, como Rafael Correa, hubo cierta efectividad económica».

-«En general lo que uno después escucha es que el progresismo no está asociado a mejorar las cosas económicas de una manera si se quiere eficiente. Cuando uno ve que partes de las medidas iniciales son leyes de góndolas que no cambian nada. Cuando uno ve las prioridades se preocupa. Porque entiendo que la prioridad puede llegar a ser dar buenas noticias pero evidentemente no hay plata. Hay que ver de qué manera la plata que se gasta, se hace de una manera más eficiente y empezar a hacer un plan de ver como se puede generar ingresos genuinos. En la medida que no se haga eso, no hay solución. Hablar de ley de góndolas suena muy inocente.»

-«Las soluciones son políticamente costosas y no se aplican. El gasto público en la Argentina es demasiado grande. Argentina no solo tiene un problema fiscal, sino que gasta demasiado». «Está más que demostrado que si los gobiernos gastan demasiado, las economías son ineficientes». «Si el Estado gasta demasiado, se gasta mal. Necesitás una reforma estructural para bajar el gasto a niveles de lo que era hace 15/20 años. Eso cambió mucho en el gobierno de Cristina Kirchner. Se necesita una reforma fiscal impositiva, también una reforma previsional. El sistema previsional de Argentina es económicamente insostenible. También una reforma laboral.»

-«Lo que uno no captura es que cada caída no es que uno empieza de cero. Cuando uno ve la pobreza estructural de Argentina es que se va acumulando. Cada crisis de este tipo deja a un montón de gente que se cae del sistema.»

