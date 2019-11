Ualá recibe inversión por u$s 150 millones

Pierpaolo Barbieri, fundador de Ualá.

La fintech argentina, Ualá, recaudó u$s 150 millones en una ronda de inversiones, que fue liderada por Tencent, el proveedor chino de servicios de Internet y propietario de WeChat (la red social más grande de China), y Softbank, un fondo tecnológico para el mercado latinoamericano. Estas dos firmas tendrán representantes en el directorio de la firma argentina.

En el caso de Softbank, es la primera vez que invierte en el país. En diálogo con Fortuna, Pierpaolo Barbieri, fundador de Ualá aseguró: “Nos llena de orgullo que estas empresas tan importantes confíen en nosotros, en el país y en el talento argentino”.

Asimismo, Barbieri explicó que lograr dicho financiamiento requirió el esfuerzo de todo el equipo de Ualá. «Las charlas para lograrlo comenzaron en junio», contó. “Había que convencer a mucha gente no había invertido nunca antes en el país, por eso estamos tan contentos”, agregó.

Por su parte, James Mitchell, Tencent’s Chief Strategy Officer, dijo “Nos entusiasma ser testigos del rápido crecimiento de Ualá desde nuestra primera inversión a comienzos de este año. A través de este nuevo apoyo, fortalecemos nuestro acompañamiento en el desarrollo de esta robusta plataforma de servicios financieros, promoviendo la inclusión financiera y la innovación tecnológica.”

«El crecimiento de Ualá ha sido realmente notable. Lo que el equipo está construyendo ha revolucionado los servicios financieros en Argentina. Su estrategia y ejecución excepcional demuestran el gran potencial de la compañía”. manifestó Shu Nyatta, Managing Partner, SoftBank Innovation Fund.

Se espera que esta inversión continúe impulsando el crecimiento de la compañía. “Vamos a escalar el proyecto y a crear 400 puestos de trabajo nuevos”, aseveró. Cabe señalar que Ualá ya emitió más de 1. 3 millones de tarjetas desde su lanzamiento hace dos años.

Además, a comienzos de este año, lanzó su propuesta de préstamos personales y, en noviembre, la posibilidad de invertir en fondos comunes de inversión. A todas estas herramientas se puede acceder desde la aplicación móvil.

Desde su lanzamiento al mercado en 2017, Ualá ha llamado la atención de grandes inversores internacionales. Después de una primera rondda de u$s 10 millones liderada por Soros Fund Management LLC, junto con Jefferies LLC, Point 72 Ventures y el emprendedor Kevin Ryan, entre otros, la fintech argentina, cerró una segunda ronda por u$s 34 millones en septiembre de 2018. Esa ronda fue liderada por Goldman Sachs Investment Partners (GSIP). También, participaron Ribbit Capital and Monashees.

Actualmente, más del 4 % de los argentinos utilizan Ualá y más del 13 % de las personas tienen entre 18 y 25 años. La empresa cuenta con 185 empleados en el país.